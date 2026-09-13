Por la 25ª fecha de la MLS, Inter Miami terminó empatando como local ante el líder Nashville 2 a 2 con un golazo de Lionel Messi que encabezó la remontada del equipo de La Florida.

Las Garzas llegaron al compromiso como escoltas del conjunto amarillo, a 9 unidades, y buscaban la victoria que los devolviera a la pelea por el 1 de la fase regular, pero en tiempo de descuento sufrió el empate visitante.

Además de Messi, en la formación que todavía conduce su compatriota Guillermo Hoyos, en la mitad de la cancha también está Rodrigo De Paul que viene de quedar en el centro de la escena tras la polémica con Robert Lewandowski en la fecha pasada contra los de Chicago.

Como cada presentación de Messi en Estados Unidos, el flamante Nu Stadium del conjunto de La Florida recibe a miles de argentinos que acompañan los últimos pasos como profesional del 10, quien ya confirmó su alejamiento definitivo de la Selección Argentina.

La visita se puso en ventaja muy temprano en el partido, a los 4 minutos por intermedio del delantero inglés, Sam Surridge.

Fue el momento en que el argentino se hizo presente en el partido, a los 19, para ejecutar un tiro de esquina bien cerrado que influyó en el gol en contra por parte de Reed Whiting.

Ya en el complemento, el capitán apareció a los 17 para poner en ventaja al dueño de casa que de esta manera logra dar vuelta de manera parcial el resultado. La definición llena de precisión de Messi llegó tras un pase de De Paul sobre el límite del área grande visitante.

De esta manera, el Inter Miami sumaba una victoria fundamental que se escapó en el tiempo de descuento con otro gol de Surridge.

Convocatoria

De cara a la doble fecha FIFA que se viene, tanto el capitán del campeón del mundo en 2022 como la AFA han evitado confirmar si el rosarino viajará al país para cumplir una especie de despedida pública.

Lo único confirmado hasta el momento es que en esta oportunidad, el combinado albiceleste no se presentará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba como se había especulado en un principio.