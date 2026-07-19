Pasó el Gran Premio de Bélgica, décimo capítulo del calendario 2026 de la Fórmula 1, donde el italiano Kimi Antonelli se quedó con solvencia del triunfo, por delante de la Ferrari de Leclerc, y Max Verstappen.

El joven piloto de Mercedes sigue haciendo historia en la actual temporada: líder del campeonato y triunfo 6 en este 2026, que le permite estirar diferencias con su compañero de equipo George Russell, quien quedó fuera de carrera en la primera vuelta.

El italiano hizo la pole el sábado, y en la largada tuvo trabajo contra Verstappen, quien lo presionó e incluso le sacó el 1 en la segunda curva. No obstante, el joven piloto de 19 años se recuperó y tomó la punta que solo la largo cunado pasó por boxes.

En segunda colocación se ubicó Charles Leclerc, quien también tuvo trabajo en largada y sobrepasos. El piloto de Ferrari corrió hasta donde pudo al líder, y también se cuidó de un Max Verstappen, quien volvió a mostrarse competitivo por su capacidad de manejo, en un Red Bull complicado, terminando en la tercera colocación.

Franco Colapinto tuvo una de sus mejores carreras, no tanto por el resultado sino por lo hecho en pista, largó 11, trepó al 7mo, y tras perder posiciones por pérdida de ritmo y pasaje de boxes, logró recuperarse y conseguir un meritorio décimo lugar.

Antonelli, Leclerc, Verstappen, el podio del GP de Bélgica

El campeonato lo tiene a Kimi Antonelli con 204 puntos, Lewis Hamilton quedó como nuevo escolta con 159 unidades, luego del cuarto puesto en Bélgica. George Russell perdió terreno en el abandono y quedó con 154. Charles Leclerc suma 126, Lando Norris 103. Colapinto se ubica 12 con 19 unidades.

En constructores, manda Mercedes con 258 puntos, Ferrari segundo con 285, y McLaren con 196. Red Bull 151, y quinto Alpine con 61 unidades, misma cantidad que Racing Bulls.

Próxima fecha, domingo 26 de julio con el Gran Premio de Hungría, última previo al receso de mitad de temporada.