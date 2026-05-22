Knicks vencen a Cavaliers 109-93 y lideran la serie 2-0

New York volvió a defender su localía en el mítico Madison Square Garden y derrotó a Cleveland 109 a 93, para tomar ventaja 2 a 0 en las Finales del Este de la NBA. Los dirigidos por Mike Brown, que habían levantado un 22 abajo en el primer partido de la serie, sumaron su novena victoria consecutiva en la postemporada.

Los Knicks son el decimotercer equipo en la historia de la NBA en ganar nueve partidos consecutivos en los mismos playoffs. De los 12 que lo lograron antes que ellos, siete ganaron el título.

Josh Hart fue el principal goleador de los neoyorquinos con 26 puntos; el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes, mientras que Jalen Brunson sumó 19 puntos y 14 asistencias El partido tuvo como punto de quiebre el tercer cuarto, cuando New York se impuso 32-21, siendo su mejor producción ofensiva de la noche.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell fue la principal arma en ataque con 26 unidades en 39 minutos, en tanto que James Harden añadió 18. La serie continuará el sábado, con el primero de dos partidos consecutivos en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio, donde los Cavaliers ganaron seis de sus siete partidos en los playoffs de la temporada en curso.