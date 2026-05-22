A 20 días del comienzo de la Copa del Mundo, el espíritu de la competencia se apodera de todas las pasiones nacionales y la cervecería Quilmes lanzó una increíble publicidad que reunió a Manu Ginóbilli, Charly García, Leandro Paredes, Ángel Di María, Santiago Lange y hasta el General San Martín.

“Corazones que creen” es el nombre del corto que tiene al tetracampeón de la NBA como gran protagonista, actor fundamental de una historia que arranca en un bar cualquiera, en una ronda de cervezas de amigos, hablando de lo difícil que va a ser defender el título de Campeón del Mundo para el equipo que dirige Lionel Scaloni.

Justo en ese momento es cuando aparece Emanuel Ginóbilli, recordando las 8 décimas que le quedaban a la Argentina pare revertir el marcador contra Serbia en el arranque de la campaña de la Generación Dorada en Atenas 2004.

Manu Ginóbilli es el actor fudamental del corto que Quimes ideó para el Mundial 2026.

A partir de allí, el guion continúa con proezas argentinas como el cruce de San Martín a la Cordillera de Los Andes, el día que Guillermo Cópopla hizo pintar a una Ferrari de color negro por pedido de Diego Maradona en Italia, la obtención del oro olímpico por parte de Lange a pesar de tener casi un pulmón menos por una intervención junto a Cecilia Carranza y el recuerdo a José Pekerman que salió desde un taxi hasta conducir a los juveniles campeones del mundo, entre ellos los actuales integrantes del cuerpo técnico de la Selección Mayor.

La nota de humor queda en manos de Leandro Paredes y Ángel Di María que en asado, alrededor de la parrilla, hablan de lo difícil que será repetir la vuelta olímpica. El rosarino ejemplifica lo complejo de la cuestión con la posibilidad de que su amigo, el actual 5 de Boca, se vaya de vacaciones a Holanda luego del cruce por los cuartos de final en Qatar, cuando se desató una batahola en la zona de los bancos de suplentes.

Leandro Paredes y Ángel Di María, dos campeones del mundo presentes en el corto publicitario.

“Say no more”

Además de la presencia de Ginóbilli, sin dudas que el otro gran hallazgo del corto es la presencia de Charly García. El Rockstar se luce en una reposera de piscina de hotel tirando los tonos de nota que la piedra lanzada por los pileteros genera al tomar contacto con el agua.

Para el creador de “Nos sigue pegando abajo”, “Demoliendo hoteles” o “Los Dinosaurios”, entre otros, es el retorno a lo grande antes las cámaras de televisión, luego de un retiro voluntario a causa de las dificultades motrices provocadas por los años de excesos y rock and roll.

El Mundial ya llegó y la Argentina va en búsqueda de la hazana mientras crece la expectativa por conocer a los 26 elegidos para integrar la lista definitiva. Aunque sea difícil.