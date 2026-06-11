En otro capítulo vibrante de las Finales NBA, el Madison Square Garden presenció una noche histórica. New York Knicks remontó 29 puntos de desventaja para ganarle 107-106 a San Antonio Spurs y ponerse a tiro de su primer anillo en 53 años. Con un agónico doble de OG Anunoby, los neoyorkinos lograron su primera victoria en esta instancia como locales desde 1999, se pusieron 3-1 en la serie y están a un paso de volver a campeonar. El quinto juego será el sábado en San Antonio.

El partido no dio ningún signo de paridad durante los primeros dos cuartos y eso es lo que alimenta más la mística de la posterior victoria de los Knicks. Con un porcentaje de triples altísimo con 11 sobre 16, los Spurs sacaron 27 puntos de ventaja al descanso. Con el francés Victor Wembanyama defendiendo de gran manera y dominando la zona pintada más los altos porcentajes de Devin Vassell y Dylan Harper, la igualdad en la serie parecía cosa juzgada.

Sin embargo, en la segunda parte se empezó a gestar lo que sería una reacción histórica de los Knicks. El base Jalen Brunson (líder de goleo con 36 puntos) empezó a calibrar el tiro y de a poco el local se fue acercando. Acompañado por Anunoby, que también fue clave en el aspecto defensivo. San Antonio empezó a fallar (Wembayama terminó con 9 de 25 en tiros pese a sus 24 puntos) y el local se vino hasta recortar a 15 la distancia para el último cuarto.

En ese último parcial, el dominio de New York fue total hasta empujar las cosas a un final vibrante. Mantuvieron a raya a su rival, que sólo hizo 14 puntos en el cuarto y tras un parcial de 17-4 llegó el triple de Brunson que puso las cosas a un punto de diferencia. Esos minutos finales tuvieron de todo: los Knicks se pusieron arriba tras dos libres errados por Wembanyama, luego Stephon Castle devolvió la ventaja a los Spurs y finalmente, tras una defensa exitosa ante una mala decisión de De'Aaron Fox, el que se llevo los lauros fue Anunoby al saltar más alto que nadie luego del triple fallado por Brunson para mandarla dentro del aro con 1.2 segundos restantes.

En la última pelota, San Antonio no pudo contestar y la victoria quedó para los Knicks, que hicieron estallar a los fanáticos que pagaron una exorbitante cantidad de dinero para presenciar un juego que quedará en la historia y deja al elenco neoyorkino a un paso del tan ansiado anillo que no se les da desde 1973.

Remontada para los libros

Además del condimento de la épica, la victoria de New York quedará en los libros de estadísticas de la NBA ya que ningún equipo había remontado una desventaja de más de 24 puntos en un partido de las Finales. El récord lo ostentaban los Boston Celtics, que en 2008 lo hicieron ante Los Ángeles Lakers. La única remontada mayor registrada en cualquier partido de playoffs fue de 31 puntos, lograda por Los Ángeles Clippers contra Golden State en el segundo partido de una serie de primera ronda en 2019.