Un partido bisagra en la serie final de la NBA 2026/2026 -al mejor de siete- disputarán este lunes en Nueva York, desde las 21.30 (hora argentina) los New York Knicks y San Antonio Spurs, que tiene al enfrente 2 a 0 a los locales.

El partido en el Madison Square Garden pondrá a prueba a un equipo visitante que viene de perder los dos primeros en el propio Frost Bank Center de San Antonio, y el último con un pésimo cierre de su estrella Victor Wembanyama, en la derrota por 105 a 104.

Además, por encima de lo anímico, el constraste estadístico indica que los Knicks llegan con 13 triunfos consecutivos, incluidos ocho triunfos seguidos como visitante en postemporada.

Contrariamente, los Spurs cargan con sus dos derrotas previas, que los convierten en el tercer equipo de la historia de la NBA en perder los dos primeros partidos de las Finales en casa, junto a los Phoenix Suns de 1993 y los Orlando Magic de 1995. Y ninguno de los dos ganó el título.

La falta de experiencia puede ser un factor determinante para los texanos, que vienen golpeados, desperdiciando una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto y vieron cómo los Knicks revertían la situación con una racha de 39-17 para irse al descanso arriba 56-52.

Jalen Brunson la figura y jugador franquicia de los Knicks

Jalen Brunson viene contando con laderos como Towns, Bridges y el mismo Josh Hart -que volvió a dominar el rebote ofensivo en el juego 2 con 15 rebotes, cinco asistencias y cuatro robos, igualando a Larry Bird como el único jugador en la historia de las Finales con esas cifras en un mismo partido-, y los suplentes como Mitchell Robinson y Landry Shame.

San Antonio, por su parte, tendrá que fortalecerse y pensar que pudo meter un parcial de 21-5 para empatar en 104 el último partido, por lo que tienen con qué ganarle a un rival que viene muy derecho.

Donald Trump se convertirá en el primer presidente en la historia en ir a unas Finales de la NBA

Esto es lo que cambiará este lunes en New York por la asistencia de Donald Trump al Game 3 de las Finales entre Knicks y Spurs:

Cierres de calles alrededor del MSG (Madinson Squaew York)

Se cancelaron las Watch Parties alrededor del MSG

Se limitó el número de objetos personales permitidos

Se desplegará al Servicio Secreto y hará controles reforzados en el estadio

Se recomendó a los fans llegar 2 horas antes por esto antes mencionado

Modificación de accesos y flujo dentro del estadio

Política de 0 bolsos y guardarropa para no entrar con objetos no autorizados