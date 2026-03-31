Sergio “Kun” Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un cotejo del torneo de senior donde Independiente superó a River por 2-0. El delantero será operado y estará varios meses de recuperación.

El ex jugador, retirado en el 2021, estaba disputando el torneo senior, cuando en el intento de dominar el esférico, quedó tendido en el piso. Luego de varios minutos, el ex Barcelona, Atlético Madrid, y Manchester City, fue retirado en alza por compañeros.

Luego de estudios, la cuenta oficial de Senior de Independiente informó: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior".

Por su parte el delantero campeón de América con la selección argentina en el 2021 manifestó que “Agradecer a los chicos de Independiente y River que estaba preocupados, me rompí el tendón y mañana empezaré con los estudios, seguramente habrá que operar, no queda otra” dijo es sus redes.

La lesión demandará más de seis meses de recuperación total, por lo que el “Kun” estará ausente del senior, competencia que reúne a ex futbolista de diferentes clubes de primera división.