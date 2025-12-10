El nombre del Kun Agüero volvió a entrar en agenda, pero esta vez lejos de su faceta deportiva. En las últimas horas, versiones insistentes apuntan a que su relación con Sofía Calzetti atraviesa el momento más crítico desde la llegada de Olivia, la hija que comparten y que, hasta ahora, representaba el centro emocional de la familia. Lo que parecía una etapa de estabilidad habría dado un giro abrupto, alimentado por rumores que no dejan de crecer.

El sacudón mediático comenzó cuando Juan Etchegoyen abrió su streaming Mitre Live con un anticipo que encendió todas las alarmas. “Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático fuerte que tiene que ver con una separación en el mundo del espectáculo o por lo menos lo que es a esta hora, una fuerte crisis entre dos famosos”, lanzó el periodista, sin mencionar nombres de entrada pero dejando claro que se trataba de una pareja muy conocida.

Minutos después, Etchegoyen aclaró el panorama y soltó el dato que volvió explosiva la versión. Según su información, el conflicto habría empezado “hace meses” y estaría relacionado con una situación que golpeó de lleno la confianza de Sofía Calzetti. El periodista fue directo: “A mí me dicen que hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público”. Esa frase tensó aún más el escenario.

Finalmente, eligió romper el misterio: “Estoy hablando del Kun Agüero y Sofía Calzetti, que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas”. Y no se quedó ahí. Sumó otro punto que volvería todavía más compleja la historia. “El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre”, aseguró. Según su relato, la modelo habría descubierto el episodio, la relación entró en un impasse y, pese a intentar recomponer el vínculo, nunca lograron volver al mismo lugar.

El dato final del periodista agregó una capa más de intriga: “Yo les escribí a los protagonistas pero prefieren no contestar por ahora”. Ese silencio, habitual en medio de crisis mediáticas, terminó alimentando la sospecha de que algo efectivamente está pasando.

Con versiones cruzadas, silencio oficial y un rumor de infidelidad que no deja de replicarse, la relación entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti quedó en el centro de una tormenta que recién empieza.