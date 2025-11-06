Sergio “Kun” Agüero atraviesa un momento de tranquilidad personal junto a Sofía Calzetti y su hijo, disfrutando de una vida alejada del fútbol y más conectada a la familia. Sin embargo, esa postal dista mucho de la situación que golpea a su entorno cercano. En las últimas horas, salieron a la luz nuevas tensiones que involucran a su hermano, Gastón del Castillo, y que habrían complicado el clima familiar.

El conflicto se originó a raíz de una denuncia presentada por Ana de Biasi, ex pareja de Gastón del Castillo y madre de su hija de siete años. Según trascendió, la mujer habría iniciado un reclamo por violencia económica tras años de desencuentros. El dato fue revelado por el periodista Juan Etchegoyen, quien aportó detalles del caso en Mitre Live.

De acuerdo con el conductor, la denuncia apunta a que el futbolista no estaría cumpliendo con una cuota alimentaria acorde a las necesidades de la niña. La cifra rondaría los 600 mil pesos mensuales, monto que, según Ana de Biasi, resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos de la menor y que se mantiene sin mejoras desde hace un largo tiempo.

Este no sería el único frente abierto. Etchegoyen también aseguró que, en medio de este conflicto, Gastón del Castillo habría apelado a la Justicia para aplicar un bozal legal a su ex pareja. La medida tendría como objetivo evitar que ella se pronuncie públicamente en redes sociales sobre la situación que atraviesa junto a su hija.

A esta batalla legal se suma otro detalle que aumentó la preocupación en el entorno del Kun Agüero: el distanciamiento afectivo. Según diversas fuentes, Gastón del Castillo no vería a su hija desde hace un período prolongado, limitando su rol únicamente al envío mensual del dinero acordado.

Las diferencias, lejos de encontrar una solución inmediata, escalan con el paso de las semanas y mantienen en vilo a toda la familia del exfutbolista. Mientras el Kun disfruta de un presente armonioso y estable, su hermano se enfrenta a una situación compleja que expone un costado desconocido de la intimidad familiar.

La preocupación crece y la expectativa está puesta en lo que decida la Justicia. Por ahora, todo indica que este escándalo continuará dando que hablar y agitando las aguas en un apellido que suele ocupar las primeras planas por motivos muy distintos.