Stars Align: el lema oficial de Los Ángeles 2028

Los organizadores de Los Ángeles 2028 presentaron “Stars Align” como el eslogan oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La frase acompañará a la cita deportiva que se desarrollará en Estados Unidos y busca reflejar el espíritu de la ciudad anfitriona.







El lema se suma al histórico “Faster, Higher, Stronger – Together” (Más rápido, más alto, más fuerte: juntos), el lema del movimiento olímpico que destaca la superación individual y la importancia de la unión. Por su parte, los Juegos Paralímpicos cuentan con el lema “El cambio comienza con el deporte”.







La idea detrás de “Las estrellas se alinean” es sencilla: representa el momento en el que la dedicación se encuentra con una oportunidad única. En este caso, atletas y entrenadores llegarán a Los Ángeles después de años de preparación, acompañados por organizadores, voluntarios, empresas y aficionados que harán posible el acontecimiento. La intención es mostrar cómo el trabajo de cada uno puede converger para crear algo extraordinario.

La presentación se realizó a través de un video promocional de 60 segundos, musicalizado con “Can’t Stop”, de Red Hot Chili Peppers. La producción combina imágenes históricas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con paisajes y lugares emblemáticos de Los Ángeles, como el cartel de Hollywood y el Observatorio Griffith.







Los Juegos Olímpicos de LA28 se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028, mientras que los Paralímpicos tendrán lugar del 15 al 27 de agosto. Será la tercera vez que Los Ángeles reciba los Juegos Olímpicos, después de las ediciones de 1932 y 1984, y la primera que albergue los Paralímpicos.