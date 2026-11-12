Yan Diomandé protagonizó una escena poco habitual que rápidamente recorrió las redes sociales. El delantero del Real Madrid se encuentra concentrado con la selección de Costa de Marfil para afrontar una doble fecha de las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027 y, durante el encuentro con los hinchas, tuvo un gesto que llamó la atención de todos: repartió dinero en efectivo entre quienes se acercaron a saludar al plantel.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del lugar de concentración del seleccionado marfileño. Al advertir la presencia de los simpatizantes, el atacante se acercó hasta la valla que los separaba del equipo y comenzó a entregarles billetes de francos CFA, la moneda utilizada en el país. La sorpresa y la alegría de los presentes quedaron registradas en videos que luego se difundieron en las redes sociales.

Según trascendió, algunos de los jóvenes que recibieron el gesto también se llevaron alimentos. Una de las imágenes que circuló muestra a un hincha exhibiendo el dinero y una canasta de comida que habría recibido del futbolista.

Más allá de la repercusión, la escena dejó una postal distinta a las habituales del fútbol de élite. Diomandé, que con apenas 19 años ya disfruta de un presente destacado en uno de los clubes más importantes del mundo, tuvo un momento de cercanía con la gente de su país. Un gesto sencillo, pero que fue valorado por los simpatizantes que se acercaron a acompañar a los Elefantes.

De Costa de Marfil al Real Madrid: el gran presente de Diomandé

El extremo atraviesa una etapa de crecimiento acelerado en su carrera. En agosto de 2026, el Real Madrid acordó su incorporación desde el RB Leipzig y lo vinculó al club hasta junio de 2033. Desde entonces, el joven marfileño comenzó a sumar protagonismo en el equipo español y a convertirse en una de las apariciones destacadas de la temporada.

Su actualidad también tiene un capítulo importante con la selección nacional. Costa de Marfil afrontará dos compromisos consecutivos frente a Gambia, correspondientes a las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027. El primero se disputará este jueves 12 de noviembre en el Stade de la Paix de Bouaké, mientras que el segundo será el martes 17, en territorio gambiano.

Los dos seleccionados llegan con puntaje ideal: ganaron sus primeras dos presentaciones y suman seis unidades en el Grupo C. Por eso, la doble jornada será determinante para la pelea por el primer puesto de la zona.

Una vez finalizada la actividad internacional, Diomandé regresará a España para reincorporarse al Real Madrid, que tiene previsto enfrentar al Celta el sábado 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

Mientras continúa construyendo su camino en la élite del fútbol mundial, el delantero dejó en su tierra natal una imagen que va más allá de los goles y las asistencias: la de un futbolista que, en medio de su crecimiento profesional, también encuentra tiempo para compartir con quienes lo alientan.