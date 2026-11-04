El Real Madrid volvió a demostrar que en la Champions League nunca se entrega. En una noche cargada de emociones, goles y cambios de rumbo, el equipo español consiguió una importante victoria frente al AEK Atenas, en un partido que tuvo de todo y que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos. El conjunto de la capital española comenzó en desventaja, sufrió ante la intensidad del local, pero encontró respuestas en sus principales figuras para terminar festejando en territorio griego.

El encuentro tuvo un desarrollo frenético. El AEK salió decidido a aprovechar la localía y encontró espacios para lastimar a un Real Madrid que no conseguía controlar los avances rivales. Después de varios avisos, llegó la apertura del marcador: Koita recibió en las inmediaciones del área, se sacó de encima a su marcador con un gran recorte y sacó un zurdazo potente que dejó sin respuestas a Thibaut Courtois. Un verdadero golazo para desatar la euforia en el Allwyn Arena.

Sin embargo, la reacción madridista no tardó en llegar. Jude Bellingham apareció para devolverle la ilusión al equipo español con una definición espectacular de taco, luego de un centro de Cucurella. El inglés encontró la pelota en el momento justo y sorprendió al arquero Brignoli con un recurso técnico de enorme calidad para establecer la igualdad.

Pero el AEK no se quedó atrás y volvió a golpear. Koita, una de las grandes complicaciones para la defensa visitante durante el encuentro, desbordó y envió un centro rasante que encontró a Pilios. El lateral izquierdo apareció para conectar y poner nuevamente en ventaja al conjunto griego, que volvió a hacer explotar las tribunas.

El partido no daba respiro y el Real Madrid respondió otra vez. Dumfries encontró espacios a espaldas de la defensa local, llegó hasta el fondo y envió un pase preciso al corazón del área. Allí apareció Kylian Mbappé, que solamente tuvo que empujar la pelota para establecer el empate y mantener con vida al Merengue.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia otro desenlace, apareció el capitán. Federico Valverde recogió una pelota fuera del área y sacó un remate impresionante, con potencia y precisión, que superó la estirada de Brignoli. Un verdadero misil del uruguayo para darle al Real Madrid una ventaja determinante y desatar el festejo madridista en Atenas.

De esta manera, el conjunto español consiguió un triunfo de enorme valor en una noche que exigió carácter, jerarquía y capacidad de reacción. El AEK lo puso contra las cuerdas, pero el Real Madrid encontró en sus figuras las respuestas necesarias para transformar una noche complicada en una victoria de esas que pesan en la Champions League.