Lamine Yamal comenzó una relación con Inés García después de su romance con Nicki Nicole. La joven es una influencer española dedicada a crear contenido sobre moda, belleza y estilo de vida, pero su nombre alcanzó una repercusión mayor cuando fue fotografiada junto al delantero del Barcelona durante unas vacaciones en Grecia.

Las imágenes que confirmaron públicamente el vínculo fueron tomadas en mayo de este año, aunque el noviazgo habría empezado bastante antes. Ambos habían elegido preservar los detalles de la relación y evitar pronunciarse sobre las versiones que circulaban, hasta que Inés García decidió contar su historia mediante un video publicado en TikTok.

La nueva novia de Lamine Yamal mantiene una presencia activa tanto en esa plataforma como en Instagram. Allí comparte publicaciones sobre sus actividades cotidianas, prendas, tendencias y rutinas de belleza. El interés por sus perfiles creció después de que trascendiera su cercanía con una de las principales figuras del Barcelona y la Selección de España.

Frente a las especulaciones sobre el origen del romance, Inés anunció que finalmente daría su versión. "Os voy a contar cómo conocí a mi novio. Por fin", expresó al comenzar la grabación. Luego jugó con las expectativas de sus seguidores al anticipar: "Seguramente os esperéis una historia de amor perfecta, loca...".

La explicación, sin embargo, resultó mucho más sencilla que las teorías difundidas en las redes sociales. "Nos conocimos por redes sociales", reveló sin aportar mayores detalles sobre quién inició el contacto. La influencer incluso reconoció que el comienzo carecía de los elementos extraordinarios que algunos imaginaban: "Me encantaría contaros una historia súper loca. Pero nos conocimos por redes sociales y ya está".

Su relato también desmintió la versión de un supuesto primer encuentro en un comercio. Ese rumor indicaba que le habían rechazado una tarjeta al momento de pagar y que Lamine Yamal había intervenido para cubrir la compra. La joven descartó esa escena al confirmar que el acercamiento se produjo de manera virtual.

El último dato aportado permitió comprender por qué ambos se mostraban tan cómodos durante el viaje a Grecia. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente cree", aseguró Inés García, sin precisar la fecha exacta en la que comenzaron a salir. De esa manera, confirmó que el romance se desarrolló durante varios meses lejos de las cámaras antes de hacerse público.