Después de un triunfo sin atenuantes que lo depositó en la final del Mundial, en la que tendrá a Argentina como rival, España atraviesa un momento de incertidumbre a tres días del duelo decisivo Lamine Yamal no pudo entrenarse a la par de sus compañeros y preocupa pensando en la final. El extremo de 19 años, figura del Barcelona y su selección, apareció con un vendaje en el cuádriceps izquierdo que es tema de conversación sobre su estado físico previo al duelo ante la Albiceleste.

La preocupación de Luis de la Fuente no solamente pasa por la evolución de Lamine Yamal, ya que Pedro Porro, autor del 2-0 ante Francia que se ha ganado el puesto de lateral derecho durante el Mundial, tampoco entrenó de manera normal. Desde la Federación Española intentaron calmar los rumores y aseguraron que el jugador de Barcelona podría reincorporarse mañana con normalidad.

Tanto Yamal como Porro participaron del calentamiento inicial en la práctica de España, pero luego se dedicaron a estiramientos sobre colchonetas en lugar de los rondos habituales que hizo todo el resto del grupo durante los 15 minutos de práctica abierta para la prensa. Según informó el medio As, ambos futbolistas se entrenaron de manera diferenciada para administrar el desgaste físico después de la semifinal frente a Francia, pero que tanto el extremo como el lateral estarán a disposición del entrenador para enfrentar a la Argentina.

Lamine Yamal y Porro no entrenaron y preocupan a De la Fuente de cara a la final. (Foto: Getty North America)

Qué dijo Yamal de una final con Argentina

Luego del triunfo ante Francia, la joven estrella del Barcelona volvió a recordar una de las imágenes más insólitas del fútbol moderno: la foto en la que aparece en brazos de Lionel Messi cuando apenas era un bebé. Sobre que aquella imagen, ya icónica, se transforme en un enfrentamiento por la Copa del Mundo, Lamine Yamal no tuvo dudas: "He crecido un poco, y Leo también. Ojalá pueda enfrentarme a él en una final, sobre todo porque no pudo darse la Finalissima", expresó en la previa del Argentina-Inglaterra que, horas después, le cumplió el deseo.