Luego de la agónica victoria de España ante Bélgica por los cuartos de final de la Copa del Mundo, Lamine Yamal habló en rueda de prensa respecto al duelo de europeos que se viene en las semis ante Francia y sentenció: “Ahora nos vamos a enfrentar las dos mejores selecciones de este Mundial”.

Una vez más, el actual delantero del Barcelona ninguneó al campeón, la Argentina de Lionel Messi, que se presentará el sábado desde las 22 contra Suiza en la ciudad de Kansas.

Por una cuestión del cuadro, España y Argentina avanzan por llaves diferentes y solo una hipotética final podría cruzarlos. Claro que para eso resta todavía un largo camino y lo que se viene para las semis no será fácil.

“Vamos sin ningún miedo. Si hay una Selección capacitada para ganarle a Francia somos nosotros. Espero un rival que nos va a atacar, no todo el partido, pero es que todos queríamos”, reconoció el joven que apenas ha convertido un gol en el presente certamen.

Único sudamericano

Tras la eliminación de Marruecos a manos de Francia en los cuartos de final, Argentina es la única Selección no europea que sigue en carrera. Los de la UEFA resaltan cada vez más esa situación y relegan las aspiraciones de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Para mañana se develarán los otros dos semifinalistas que saldrán del duelo entre Inglaterra y Noruega por un lado, y el de Argentina versus Suiza en el otro.