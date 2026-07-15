Argentina y España jugarán la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 en un enfrentamiento que también definirá cuál de las dos selecciones toma ventaja en un historial absolutamente equilibrado. Hasta el momento disputaron 14 partidos, con seis triunfos para cada uno y dos empates.

El balance también es muy parejo en goles: Argentina convirtió 18 tantos y España marcó 19. El único antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste ganó 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime.

La final del Mundial 2026 no solo pondrá en juego una nueva estrella para una de las dos selecciones, sino que además servirá como un nuevo capítulo de una rivalidad que permanece igualada desde hace más de siete décadas. Además, ambos equipos aún tienen pendiente la Finalissima entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, postergada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

El historial entre Argentina y España

La estadística muestra una de las rivalidades más parejas entre dos campeones del mundo.

Historial general

14 partidos

Argentina: 6 victorias

España: 6 victorias

Empates: 2

Goles de Argentina: 18

Goles de España: 19

La igualdad convierte a la final del Mundial en un partido con doble premio: el título y el liderazgo histórico entre ambos seleccionados.

Los antecedentes más importantes

El primer cruce se produjo en 1952, cuando el equipo dirigido por Guillermo Stábile derrotó 1-0 a España en Madrid con un gol de Ricardo Infante.

Un año después volvió a imponerse la Albiceleste en el Monumental gracias al tanto de Ernesto Grillo.

Otro de los encuentros más recordados fue el amistoso de 1960, donde José Sanfilippo marcó un doblete para el triunfo argentino por 2-0.

España respondió un año más tarde con una victoria por 2-0 en Sevilla gracias a los goles de Alfredo Di Stéfano (nacido en Argentina, el otro fue Juan Antonio Pizzi) y Luis del Sol.

El único partido por un Mundial

Aunque protagonizaron numerosos amistosos durante más de 70 años, solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo.

Fue el 13 de julio de 1966, durante el Mundial de Inglaterra.

Argentina venció 2-1 en Villa Park con dos goles de Luis Artime, mientras que José Pirri descontó para los españoles.

Ese continúa siendo el único antecedente mundialista entre ambos hasta la final de 2026.

Los últimos enfrentamientos dejaron resultados muy distintos

En las últimas décadas la rivalidad mostró marcadores muy diferentes.

España ganó 2-1 en 1995, volvió a imponerse por el mismo resultado en 2006 y 2009, mientras que Argentina goleó 4-1 en el Monumental en 2010, pocos meses después de que la Roja conquistara el Mundial de Sudáfrica.

El antecedente más reciente ocurrió el 27 de marzo de 2018, cuando España aplastó a Argentina 6-1 en Madrid con un triplete de Isco, además de goles de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. El descuento argentino fue de Nicolás Otamendi.

Un duelo que también mantiene pendiente la Finalissima

La rivalidad entre ambas selecciones aún tiene otro capítulo por escribirse.

Argentina, como campeona de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa, todavía deben disputar la Finalissima, encuentro que fue postergado debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Si finalmente se programa, ambos seleccionados podrían enfrentarse nuevamente después de la final mundialista.

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