Argentina y España jugarán la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 en un enfrentamiento que también definirá cuál de las dos selecciones toma ventaja en un historial absolutamente equilibrado. Hasta el momento disputaron 14 partidos, con seis triunfos para cada uno y dos empates.
El balance también es muy parejo en goles: Argentina convirtió 18 tantos y España marcó 19. El único antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste ganó 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime.
La final del Mundial 2026 no solo pondrá en juego una nueva estrella para una de las dos selecciones, sino que además servirá como un nuevo capítulo de una rivalidad que permanece igualada desde hace más de siete décadas. Además, ambos equipos aún tienen pendiente la Finalissima entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa, postergada por el conflicto bélico en Medio Oriente.
El historial entre Argentina y España
La estadística muestra una de las rivalidades más parejas entre dos campeones del mundo.
Historial general
- 14 partidos
- Argentina: 6 victorias
- España: 6 victorias
- Empates: 2
- Goles de Argentina: 18
- Goles de España: 19
La igualdad convierte a la final del Mundial en un partido con doble premio: el título y el liderazgo histórico entre ambos seleccionados.
Los antecedentes más importantes
El primer cruce se produjo en 1952, cuando el equipo dirigido por Guillermo Stábile derrotó 1-0 a España en Madrid con un gol de Ricardo Infante.
Un año después volvió a imponerse la Albiceleste en el Monumental gracias al tanto de Ernesto Grillo.
Otro de los encuentros más recordados fue el amistoso de 1960, donde José Sanfilippo marcó un doblete para el triunfo argentino por 2-0.
España respondió un año más tarde con una victoria por 2-0 en Sevilla gracias a los goles de Alfredo Di Stéfano (nacido en Argentina, el otro fue Juan Antonio Pizzi) y Luis del Sol.
El único partido por un Mundial
Aunque protagonizaron numerosos amistosos durante más de 70 años, solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo.
Fue el 13 de julio de 1966, durante el Mundial de Inglaterra.
Argentina venció 2-1 en Villa Park con dos goles de Luis Artime, mientras que José Pirri descontó para los españoles.
Ese continúa siendo el único antecedente mundialista entre ambos hasta la final de 2026.
Los últimos enfrentamientos dejaron resultados muy distintos
En las últimas décadas la rivalidad mostró marcadores muy diferentes.
España ganó 2-1 en 1995, volvió a imponerse por el mismo resultado en 2006 y 2009, mientras que Argentina goleó 4-1 en el Monumental en 2010, pocos meses después de que la Roja conquistara el Mundial de Sudáfrica.
El antecedente más reciente ocurrió el 27 de marzo de 2018, cuando España aplastó a Argentina 6-1 en Madrid con un triplete de Isco, además de goles de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. El descuento argentino fue de Nicolás Otamendi.
Un duelo que también mantiene pendiente la Finalissima
La rivalidad entre ambas selecciones aún tiene otro capítulo por escribirse.
Argentina, como campeona de la Copa América, y España, campeona de la Eurocopa, todavía deben disputar la Finalissima, encuentro que fue postergado debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
Si finalmente se programa, ambos seleccionados podrían enfrentarse nuevamente después de la final mundialista.
Todos los partidos ante España
- 07/12/1952: España 0 - Argentina 1 - Amistoso. Gol de Argentina: Ricardo Infante. Estadio: Santiago Bernabéu (España)
- 05/07/1953: Argentina 1 - España 0 - Amistoso. Gol de Argentina: Ernesto Grillo. Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)
- 24/07/1960: Argentina 2 - España 0 - Amistoso. Goles de Argentina: José Francisco Sanfilippo, en dos oportunidades. Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)
- 11/06/1961: España 2 - Argentina 0 - Amistoso. Goles de España: Alfredo Di Stéfano y Luis Del Sol. Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (España)
- 13/07/1966: Argentina 2 - España 1 - Mundial de Inglaterra 1966. Goles de Argentina: Luis Artime, en dos oportunidades. Gol de España: José Pirri. Estadio: Villa Park (Inglaterra)
- 11/10/1972: España 1 - Argentina 0 - Amistoso. Gol de España: Juan Manuel Asensi. Estadio: Santiago Bernabéu (España)
- 12/10/1974: Argentina 1 - España 1 - Amistoso. Gol de Argentina: Roberto Domingo Rogel. Gol de España: José Martínez Sánchez. Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)
- 12/10/1988: Argentina 1 - España 1 - Amistoso. Gol de Argentina: Claudio Paul Caniggia. Gol de España: Emilio Butragueño. Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (España)
- 20/09/1995: España 2 - Argentina 1 - Amistoso. Goles de España: Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi. Gol de Argentina: Ariel Arnaldo Ortega Estadio: Vicente Calderón (España)
- 17/11/1999: Argentina 2 - España 0 - Amistoso. Goles de Argentina: Mauricio Roberto Pochettino y Cristian Alberto González. Estadio: Olímpico de La Cartuja (España)
- 11/10/2006: España 2 - Argentina 1 - Amistoso. Goles de España: David Villa y Xavi Hernández. Gol de Argentina: Daniel Bilos. Estadio: Nueva Condomina (España)
- 14/11/2009: España 2 - Argentina 1 - Amistoso. Goles de España: Xabi Alonso, en dos oportunidades. Gol de Argentina: Lionel Messi. Estadio: Vicente Calderón (España)
- 07/09/2010: Argentina 4 - España 1 - Amistoso. Goles de Argentina: Sergio Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi. Gol de España: Fernando Llorente. Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)
- 27/03/2018: España 6 - Argentina 1 - Amistoso. Goles de España: Isco (3), Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. Gol de Argentina: Nicolás Otamendi. Estadio: Metropolitano de Madrid.