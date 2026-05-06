Always Ready goleó 4 a 0 a Lanús por el Grupo G de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Municipal El Alto, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es clave para el elenco argentino. Fue una dura derrota del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino frente al equipo boliviano.

Luego de un arranque parejo Nahuel Losada se visitó de héroe para salvar al Granate ya que le contuvo un penal a Fernando Saucedo. Sin embargo, los locales se hicieron fuertes y siguieron buscando. Hicieron mérito para ponerse en ventaja y Richet Gómez lo vio adelantado a Losada y su remate desde más de 30 metros abrió el marcador. Antes del descanso el elenco local amplió las diferencias luego de un centro de Carlitos Rodríguez que conectó de cabeza Enrique Triverio.

Primer gol de los bolivianos. Terrible

En el amanecer del complemento Always Ready golpeó otra vez y sorprendió Joel Amoroso que recibió solo para fusilar a Losada. En el final llegó el cuarto tanto que decoró el resultado. Marcelo Suarez sacó un zurdazo desde afuera del área y la pelota se le escurrió en sus manos a Losada.

Con esta caída, Lanús queda con 6 puntos al igual que Liga de Quito que es primero por diferencia de gol. Con las mismas unidades se ubica Marissol de Brasil que este jueves recibirá a los ecuatorianos a las 19.

En la próxima fecha del certamen internacional, Lanús deberá visitar a la Liga de Quito de Ecuador, el miércoles 20 de mayo, desde las 21.30. En tanto, Always Ready recibirá a Mirassol el martes 19 a partir de las 21.