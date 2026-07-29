Luego de sacar ventaja en la ida, Lanus visita a Cienciano desde las 21.30 por la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana. El duelo, que se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en los 3400 metros de la ciudad de Cusco. El Granate consiguió una buena distancia con el 2-0 en La Fortaleza e intentará sellar su pase a octavos de final, donde espera Botafogo. El encuentro es televisado por ESPN y Disney+.

Los conducidos por Mauricio Pellegrino llegan de vencer 1-0 a San Lorenzo en el debut por el Torneo Clausura, y en vistas de asegurar su presencia en la próxima fase del torneo que conquistaron el año pasado, el DT volverá a recurrir a sus mejores hombres aunque con las bajas de Marcelino Moreno, quien se sigue recuperando de la cirugía por una metatarsalgia en el pie izquierdo y de Lucas Besozzi, expulsado en el encuentro de ida. La única duda en el once está entre Franco Watson o Dylan Aquino.

Por su parte, Cienciano llega con la difícil misión de revertir el 0-2 de la ida, teniendo en cuenta que tendrá en frente al vigente campeón del certamen. Además, el elenco cusqueño tampoco tuvo una buena semana en el ámbito local, ya que cayó 2-0 ante Juan Pablo II College por la segunda fecha del Apertura.

Posibles formaciones

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

TV: ESPN.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (Colombia).