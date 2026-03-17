Lanús recibe a Newell's desde las 19 en el estadio Ciudad de Lanús, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Luego del traspié ante Boca posterior a la conquista de la Recopa Sudamericana, el Granate viene de un triunfo ante Estudiantes de La Plata y quiere seguir sumando para meterse en zona de playoffs. La Lepra, por su parte, llega muy necesitado, en el último lugar y aún sin conocer la victoria en el campeontato.

El conjunto de Mauricio Pellegrino viene de obtener un triunfazo 1-0 en UNO ante el Pincha con gol de Dylan Aquino. Ese éxito lo posiciona en la décima posición con 12 puntos, pero aún sigue fuera de los puestos de clasificación y necesita volver al triunfo en La Fortaleza para meterse entre los ocho mejores. Tras el pase fallido de Rodrigo Auzmendi, el Granate compró a Yoshan Valois, delantero colombiano de 21 años que viene de ser goleador en Deportivo Pasto.

Dylan Aquino le dio la victoria al Granate ante Estudiantes.

Newell's sigue en crisis, en zona de descenso por tabla anual, comprometido con los promedios y sin triunfos en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Frank Kudelka pretende sumar de a tres por primera vez en lo que va la de temporada para salir del último puesto en la Zona A, que ocupa con apenas 3 puntos. La fecha pasada ante Platense lo tuvo cerca de vencer, pero el Calamar lo igualó de manera agónica y finalizó 1-1.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

Árbitro: Bruno Amiconi.