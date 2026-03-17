Lanús recibe a Newell's desde las 19 en el estadio Ciudad de Lanús, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Luego del traspié ante Boca posterior a la conquista de la Recopa Sudamericana, el Granate viene de un triunfo ante Estudiantes de La Plata y quiere seguir sumando para meterse en zona de playoffs. La Lepra, por su parte, llega muy necesitado, en el último lugar y aún sin conocer la victoria en el campeontato.
El conjunto de Mauricio Pellegrino viene de obtener un triunfazo 1-0 en UNO ante el Pincha con gol de Dylan Aquino. Ese éxito lo posiciona en la décima posición con 12 puntos, pero aún sigue fuera de los puestos de clasificación y necesita volver al triunfo en La Fortaleza para meterse entre los ocho mejores. Tras el pase fallido de Rodrigo Auzmendi, el Granate compró a Yoshan Valois, delantero colombiano de 21 años que viene de ser goleador en Deportivo Pasto.
Newell's sigue en crisis, en zona de descenso por tabla anual, comprometido con los promedios y sin triunfos en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Frank Kudelka pretende sumar de a tres por primera vez en lo que va la de temporada para salir del último puesto en la Zona A, que ocupa con apenas 3 puntos. La fecha pasada ante Platense lo tuvo cerca de vencer, pero el Calamar lo igualó de manera agónica y finalizó 1-1.
Posibles formaciones
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.
Árbitro: Bruno Amiconi.