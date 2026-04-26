Se anunció una nueva etapa del programa “Becas Deportivas, asistencia al mediano y alto rendimiento”, plan que forma parte del acompañamiento económico, y el fortalecimiento del sistema deportivo en su conjunto que implementó el Gobierno de la provincia de Neuquén.

El lunes 27 será el acto de presentación desde las 10.30hs en el Centro de Convenciones Domuyo, y contará con la participación de autoridades provinciales, deportistas y referentes del ámbito deportivo.

Con la entrega de estas becas, la Provincia sigue impulsando el desarrollo deportivo y a quienes llevan la bandera de Neuquén a lo más alto del podio en competencias nacionales e internacionales.

Iñaki Basiloff, deportista neuquino capeón paraolimpico

“Para nosotros es fundamental acompañar a quienes representan a la provincia. El deporte es esfuerzo, disciplina y valores, y desde el Estado tenemos que estar presentes para potenciar ese camino”, ha señalado en distintas oportunidades el gobernador Rolando Figueroa al referirse a las políticas de acompañamiento al alto rendimiento.

Para este año, serán más de 50 los deportistas beneficiados, que recibirán un monto igual al de la Beca Gregorio Álvarez, y que se suma a esto, el bono “Neuquén en el podio”, premio para quien logra una medalla. Los beneficiados son deportistas de alto rendimiento, que están dentro de seleccionados argentinas.

Por su parte, la ministra de Deportes, Cultura y Juventud, Josefina Codermatz, “Esto viene de la mano de lo que venimos trabajando del gobierno provincial y ordenar la gestión. Es importante acompañar a los deportistas de alto rendimiento con un monto establecido y la garantía de que todos los meses contarán con ese dinero” expresó a AM550, La Primera.

José Luis Acuña, deportista neuquino con proyección a los próximos juegos olimpicos

Este plan, sigue la línea de acción que el gobierno provincial lleva adelante con los programas de Clubes Sociales, que se presentará en mayo, y que promueve obras de infraestructura en instituciones deportivas de toda la provincia y, además, con espacios de formación destinados a dirigentes y cuerpos técnicos.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa profundizando una política que reconoce el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los deportistas neuquinos, apostando a su crecimiento y al posicionamiento del deporte como un eje estratégico para el futuro de la provincia.