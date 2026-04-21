Figueroa firmó un acuerdo con el Banco Provincia para fortalecer las Becas Gregorio Álvarez

El Gobierno de Neuquén y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) firmaron un acuerdo para fortalecer en términos de apoyo económico el programa de Becas Gregorio Álvarez que lleva adelante la jurisdicción norpatagónica.

“Firmamos un convenio entre el Ministerio de Educación y el Banco Provincia del Neuquén para fortalecer el programa Becas Gregorio Álvarez 2026. Un aporte concreto que garantiza más oportunidades para nuestros estudiantes”, expresó el mandatario Rolando Figueroa en su cuenta de X.

Además afirmó: “Ordenamos para redistribuir: recursos de Neuquén que vuelven a la gente, acompañando el esfuerzo y apostando al futuro. Porque el cambio es poner primero a los neuquinos”.

Del acto participaron el gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Educación, Soledad Martínez; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; como así también autoridades de la entidad bancaria.



