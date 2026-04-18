A un mes del cierre de la convocatoria, el gobierno provincial aprobó 12.127 solicitudes de las más de 30 mil postulaciones recibidas para las Becas Gregorio Álvarez. El programa avanza con el otorgamiento y pago de los beneficios, mientras continúa el análisis de miles de trámites en revisión.

Según informó la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, 10.880 estudiantes de distintos niveles ya cobraron la beca, mientras que 1.247 beneficios se encuentran aprobados y en proceso de pago.

En el nivel Superior, se asignaron 1.562 becas para estudiantes terciarios y universitarios: 1.396 ya fueron abonadas y 166 están próximas a acreditarse.

En tanto, los niveles obligatorios concentran la mayor cantidad de beneficiarios, con 10.565 becas otorgadas hasta el momento.

Inicial: 664 becas (599 pagadas y 65 en proceso)

Primario: 6.273 becas (5.739 abonadas y 534 en proceso)

Secundario: 3.628 becas (3.146 pagadas y 482 a acreditarse)

En tanto, más de la mitad de las postulaciones ya fueron analizadas, aunque desde el área a cargo, encabezada por Amalín Temi, advirtieron que un número importante presenta documentación incompleta.

2.221 solicitudes están en revisión

743 casos continúan en análisis tras haber enviado la documentación requerida

De los trámites en revisión, 711 corresponden al nivel Superior y 1.510 a niveles obligatorios

Desde el organismo remarcaron que completar los requisitos es indispensable para avanzar en la evaluación y eventual otorgamiento de la beca. Además, recordaron que todas las comunicaciones se realizan por correo electrónico, por lo que se recomienda revisar la casilla con frecuencia.

Alcance social e impacto del programa

El programa de becas mantiene una fuerte inversión estatal y un marcado impacto en la inclusión educativa en toda la provincia, desde zonas rurales hasta grandes centros urbanos.

Más de 30.000 postulaciones en la última convocatoria

$25.000 millones de inversión acumulada hasta 2025

80% de beneficiarios son primera generación en acceder a estudios superiores

75% de quienes acceden son mujeres

Estos indicadores reflejan el objetivo central de la política pública: reducir desigualdades y ampliar el acceso a la educación, especialmente en sectores históricamente postergados.