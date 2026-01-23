Una noticia inesperada se conoció en las últimas horas y cambia el panorama del Turismo Carretera de cara al inicio del torneo para el 14 y 15 de febero. Rodolfo Di Meglio, titular del Di Meglio Motorsport, le confirmó al sitio SoloTC que el neuquino Lautaro de la Iglesia no formará parte de la categoría en la temporada 2026. Si bien el proyecto deportivo estaba encaminado para que cambiara de marca y se subiera a un Ford Mustang, la falta de presupuesto terminó por frustrar su continuidad en la “máxima”.

El piloto oriundo de Neuquén capital contaba con la autorización de la ACTC (asociación Corredores de Turismo de Carretera) para cambiar de marca y proyectaba correr la temporada 2026. El plan deportivo incluía alquilar una unidad, ya que había vendido el Dodge Challenger de su propiedad, y continuar con motorización de Marcelo Silva.

Este movimiento significaba el esperado regreso del piloto neuquino a la marca del Óvalo, con la cual realizó gran parte de su escalera en la ACTC y de la que es confeso hincha. El objetivo estaba puesto en estrenar este auto en la apertura del campeonato el 14 y 15 de febrero en El Calafate. Sin embargo, pese a tener el proyecto técnico y deportivo encaminado, la falta de presupuesto frustró finalmente su continuidad y lo obligó a bajarse para el inminente torneo.

El Dodge Challenger que el neuquino utilizó en 2025 y que ya vendió

A raíz de la salida de De la Iglesia, la escuadra del histórico preparador reestructuró su plantel para el campeonato que se avecina. Di Meglio le detalló a este medio que el equipo atenderá solamente 2 autos en el TC.

De esta manera, la estructura técnica se centrará en el Dodge Challenger de Juan Martín Trucco y el Ford Mustang de Gastón Ferrante. El objetivo será mantener el protagonismo logrado en los últimos torneos, ahora con una atención más focalizada en estos dos modelos de nueva generación.