La Champions League 2026-27 todavía no comenzó, pero una proyección realizada mediante inteligencia artificial ya anticipó cuáles serían los dos equipos capaces de llegar hasta el partido decisivo. El pronóstico trazó un camino dominado por dos potencias y ubicó la definición en Madrid, donde el título se resolvería por una diferencia mínima.

Para elaborar su respuesta, Gemini tomó como referencia la conformación de los planteles europeos tras el cierre del mercado de pases. También contempló el presente deportivo de los clubes, la continuidad de sus entrenadores, la jerarquía de sus figuras y las herramientas disponibles para afrontar una competencia extensa y repleta de cruces exigentes.

Uno de los finalistas elegidos fue Arsenal. El conjunto conducido por Mikel Arteta aparece en la simulación como un equipo que alcanzó su madurez futbolística después de haber quedado muy cerca de la consagración en la temporada anterior. La estructura construida alrededor de Martin Ødegaard, Bukayo Saka y Declan Rice sería determinante para regresar a la última instancia.

Del otro lado estaría París Saint-Germain, señalado por la inteligencia artificial como el próximo ganador de la Champions League. La proyección anticipó una victoria francesa por 2-1 sobre el conjunto inglés en Madrid. De concretarse ese resultado, el club parisino levantaría el trofeo por tercera temporada consecutiva y extendería su dominio continental.

La elección del PSG se apoyó principalmente en el funcionamiento alcanzado bajo la conducción de Luis Enrique. Gemini consideró que el entrenador dispone de una formación consolidada, con futbolistas capaces de sostener la intensidad y resolver encuentros cerrados. Ousmane Dembélé y Vitinha aparecen entre las piezas decisivas, junto con Ferran Torres como incorporación ofensiva.

Arsenal, sin embargo, no tendría un papel secundario en la definición. El modelo prevé un partido equilibrado, con un planteo físico y táctico capaz de incomodar seriamente al campeón. La diferencia aparecería en el tramo final, cuando la mayor cantidad de variantes del equipo francés y su velocidad ofensiva terminarían inclinando el marcador.

Si el escenario anticipado por Gemini se cumple, la Champions League volverá a quedar en manos del París Saint-Germain. El resultado de 2-1 frustraría nuevamente al Arsenal y confirmaría al conjunto de Luis Enrique como la referencia europea del momento. Por ahora se trata solamente de una predicción, aunque los nombres elegidos ya permiten imaginar una definición cargada de figuras y con muy poco margen entre los protagonistas.