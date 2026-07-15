Tras lo que fue la remontada de Argentina ante Inglaterra en un encuentro inolvidable, uno de los protagonistas expresó su emoción luego de marcar un gol clave. Lautaro Martínez expresó su emoción después del 2-1 y aseguró que "lo soñó" desde que era chico, en referencia al tanto que llevó a la Scaloneta a una nueva final de la Copa del Mundo.

"Desde que mi viejo me compró un par de botines soñé siempre con hacer este gol. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte de verdad, te lo juro que lo soñé", dijo el Toro en referencia a su tanto del 2-1. Además confesó que se tenía fe para hacer historia hoy: "Le dije a Alexis y a Facu Medina que iba a hacer un gol. Enzo hizo un golazo también. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho".

Además, brindó un análisis sobre las claves de la remontada. "Ellos presionaron 60 minutos y después no daban más. Cuando encontraron el gol se metieron atrás y eso nos dio más tranquilidad para mover la pelota, hicimos ancha la cancha y conseguimos los dos goles y después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo", contó Martínez, que con su tercer gol en el Mundial le dio a Argentina una clasificación inolvidable.