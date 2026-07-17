Hay lugares que el éxito no puede borrar. Rincones que permanecen intactos aunque el mundo cambie alrededor. Mientras Lionel Messi vuelve a acaparar la atención del planeta en el Mundial 2026 y se prepara para disputar una nueva final con la Selección Argentina, en Rosario existe un sitio donde la historia parece haberse detenido. Allí no vive el campeón del mundo, ni la estrella global, ni el ganador de todos los títulos posibles. Allí sigue viviendo "el Leo".

La dirección es simple: Lavalleja 525. Una casa modesta en el barrio La Bajada, al sur de Rosario, donde el 24 de junio de 1987 nació el futbolista que terminaría cambiando para siempre la historia del deporte argentino y mundial.

A pocos metros de esa vivienda se encuentra una pequeña canchita de barrio. No tiene las tribunas del Camp Nou, ni los reflectores de una final del Mundial, ni la majestuosidad del MetLife Stadium donde Argentina jugará por la gloria frente a España. Sin embargo, para muchos, allí comenzó todo.

En esas calles todavía sobreviven vecinos que vieron crecer a Messi cuando era apenas un chico bajito que no se cansaba de jugar a la pelota. Entre ellos está Pablo, uno de los tantos rosarinos que compartieron parte de su infancia con la familia del capitán argentino.

"Yo me crié con el Leo", cuenta con naturalidad, como si estuviera hablando de cualquier vecino del barrio. Y en cierto modo lo está haciendo. Porque en La Bajada, Messi nunca dejó de ser aquel chico inquieto que pasaba horas detrás de una pelota.

Pablo estudió junto a Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel, y mantiene una relación cercana con Matías. Hoy trabaja en Leones de Rosario, el club impulsado por la familia del capitán argentino. Sus recuerdos ayudan a reconstruir una época en la que nadie imaginaba hasta dónde podía llegar aquel pequeño zurdo.

"No pensé que iba a ser tanto, pero sí que iba a ser uno de los mejores", recuerda. Y enseguida aparece una anécdota que pinta de cuerpo entero al futuro crack. "Nosotros teníamos 15 años y él apenas siete. Hacíamos trampa en el pan y queso para elegirlo primero", relata entre risas.

La diferencia futbolística ya era evidente. Tanto que a veces generaba frustración entre los más grandes. "Eso de que le pegan y sigue lo tenía desde chiquito. Lo levantaban por el aire y mientras caía ya te estaba sacando la pelota otra vez", recuerda.

Las escenas parecen extraídas de otro tiempo. Pero siguen vivas en cada mural, en cada pared pintada y en cada vecino que todavía habla de él como si fuera uno más del barrio. Porque para quienes compartieron aquellas tardes en La Bajada, Messi nunca dejó de ser aquel chico que soñaba con jugar al fútbol.

Mientras el mundo entero cuenta los días para verlo disputar otra final mundialista, Rosario mantiene intacta su memoria. Allí donde comenzó todo, entre calles humildes, amigos de la infancia y potreros de barrio, sigue latiendo la esencia de una historia única.

Porque antes de convertirse en Lionel Messi, antes de levantar copas, romper récords y conquistar al planeta, fue simplemente Leo. El pibe de Lavalleja 525. El chico que corría detrás de una pelota en una canchita rosarina sin imaginar que algún día el mundo entero terminaría corriendo detrás de sus hazañas.