No hay guion de plataforma más perfecto y el Mundo sólo se sentará a esperar la fecha de estreno para el repaso de la vida deportiva de Lionel Messi que el domingo en el Estadio “MetLife” de Nueva Jersey sumará un nuevo e imperdible capítulo. El mismo escenario que fue testigo de la renuncia del capitán argentino al combinado nacional en 2016, post derrota en la final de la Copa América Centenario ante Chile por penales.

Luego del pitazo final del brasileño Héber Lopes, en la zona mixta del periodismo, un Messi de 29 años de edad expresó: “Lo intenté de todas formas, no es para mí”, con la frustración en el rostro por uno de los disparos errados en esa esquiva definición.

Con la posibilidad de llevar al combinado albiceleste al bicampeonato del mundo, 10 años después de ese hecho tan trascendente, el futbolista formado por el Barcelona FC enfrenará a España en el cruce decisivo.

Lionel Messi jugará su tercera final de la Copa del Mundo. Será el domingo ante España en el imponente "MetLife".

Curiosamente, el seleccionado que dirige Luis De La Fuente no luce nombres del plantel del Real Madrid en la nómina, pero si tiene el poder de los medios de comunicación de la capital ibérica detrás. Ahí está el origen del rencor al rosarino, quien les aseguró los peores años en materia de dominio futbolístico a nivel nacional y europeo, frustrando la ostentación del presidente Florentino Pérez y sus diferentes versiones de “Galácticos”.

“MetLife” y Messi vivirán el quinto capítulo de su zaga el domingo desde las 16. La historia entre ellos había comenzado en 2008. La imponente Nueva York dirigió los flashes hacia el 10 y contrató a la Argentina para jugar un par de encuentros amistosos ante Estados Unidos. El primero fue empate 0 a 0.

Tres temporadas más tarde, en el 2011, se repitió el encuentro y tampoco registró un ganador y terminaron empatando 1 a 1.

Una tarde gloriosa

El capítulo más heroico de Messi en toda su trayectoria deportiva, en el mismo escenario donde se disputará la final del Mundo 2026, se había visto contra Brasil.

En junio de 2012, Lionel Messi le marcó tres goles en un amistoso internacional a Brasil en el "MetLife".

La tarde del 12 de junio de 2012, el actual campeón del mundo se impuso 4 a 3 a su clásico rival con tres goles del capitán y si algo de todo eso llegara a flotar en el ambiente del imponente “MetLife”, el sueño de la cuarta estrella quedará muy cerca de la Argentina.