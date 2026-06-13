El Mundial 2026 sumó su primer gran escándalo fuera de las canchas. A pocos días del debut de Ghana, Canadá decidió negarle la visa de ingreso a Thomas Partey, una de las máximas figuras del seleccionado africano, y la medida provocó una inmediata reacción del gobierno ghanés, que elevó una protesta formal y exigió una revisión urgente de la decisión.

La ausencia del experimentado mediocampista representa un golpe durísimo para las aspiraciones de las "Estrellas Negras". Partey, de extensa trayectoria en el fútbol europeo y actualmente jugador del Villarreal, era una de las piezas fundamentales del equipo que se preparaba para afrontar el encuentro frente a Panamá en Toronto.

La decisión de las autoridades migratorias canadienses se basa en el proceso judicial que enfrenta el futbolista en el Reino Unido. El exjugador del Arsenal deberá afrontar un juicio en 2027 por graves denuncias de abuso, una situación que llevó a Canadá a rechazar su ingreso al país pese a que no existe una condena firme en su contra.

La medida encendió rápidamente la polémica. Desde Ghana sostienen que se vulnera el principio de presunción de inocencia y consideran injusto que se adopte una sanción deportiva basada en acusaciones que todavía no fueron resueltas por la Justicia.

La queja formal de Ghana ante Canadá

El Ministerio de Relaciones Exteriores ghanés manifestó su profundo malestar y presentó una nota oficial de protesta ante Ottawa. En el comunicado, las autoridades africanas remarcaron que respetan la soberanía canadiense en materia migratoria, aunque cuestionaron la proporcionalidad de una decisión sustentada en una causa aún abierta.

Lejos de dar el conflicto por terminado, Ghana anunció que agotará todas las instancias diplomáticas, legales y administrativas para intentar revertir la situación. Mientras tanto, el reloj corre y el debut mundialista está cada vez más cerca.

La incertidumbre domina el escenario. Por ahora, Thomas Partey permanece fuera de la lista de futbolistas habilitados para ingresar a Canadá y Ghana deberá preparar su estreno en la Copa del Mundo sin uno de sus referentes más importantes. Una baja sensible dentro de la cancha y un conflicto que promete seguir generando repercusiones fuera de ella.