En el Toronto Stadium, Ghana superó 1-0 a Panamá por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En un encuentro de los más flojos de la competencia, los africanos se llevaron el triunfo en tiempo de descuento: Caleb Yirenkyi le dio un triunfo clave a las Estrellas Negras cuando se moría el cotejo.

En un Grupo L donde Inglaterra picó en punta tras golear a Croacia 4-2, el juego entre africanos y centroamericanos se volvía vital para ambos, y cuando el reparto de puntos era justo, considerando lo hecho en el campo, llegó el desnivel para Ghana.

En un flojo partido, los africanos lograron un triunfo clave de cara a la clasificación

La única emoción del encuentro llegó a los 94 minutos, Thomas-Asante recibió por la izquierda un gran pase en profundidad y superó a su marcador, metió el esférico rasante al segundo palo para el ingreso de Caleb Yirekyi, quien la mandó al fondo para el 1-0 que terminó siendo el resultado definitivo.

Con la victoria, las Estrellas Negras se posicionaron de buena forma pensando en lo que viene. El martes 23 se verá las caras con Inglaterra desde las 17hs, mientras que Panamá se verá con Croacia desde las 20hs.

Grupo L: Inglaterra 3, Ghana 3, Panamá 0, Croacia 0.