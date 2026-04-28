"Nuestro jugador Éder Militao ha sido intervenido hoy con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. El central comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación", reza el comunicado del Real Madrid tras la operación del brasileño en Finlandia.

Militão decidió pasar por el quirófano tras un periodo de reflexión en el que valoró también la opción de un tratamiento conservador que hubiera reducido de forma notable el tiempo de baja, que hubiera sido de unas cinco semanas. Pero esa alternativa, que seguramente sí le hubiera permitido llegar al Mundial 2026 con Brasil, implicaba un riesgo de recaída mucho mayor. Algo que, en principio, se ve rebajado con la operación que le tendrá de baja entre cinco y seis meses.

En redes sociales el brasileño Militao dejó un mensaje tras la exitosa operación

"Todo bien gracias a Dios. Gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo", compartió Militao en sus redes sociales tras la operación con una imagen en la que aparece con su mujer, Tainá Castro Militão. Después, el central subiría un post agradeciendo a su familia.

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"​Los que viven conmigo saben lo mucho que me he dedicado y trabajado duro para estar en mi mejor estado físico, pero lamentablemente, tengo que cuidar mi cuerpo para poder jugar con confianza en el Real Madrid y la Selección. A todos los que me enviaron mensajes de afecto y apoyo, mi más sincero agradecimiento. Y también a todos los que están a mi lado, mi familia, mis hijos, mi esposa @tainamilitao, saber que la lucha sigue, porque lo mejor está por venir"