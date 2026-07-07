La cuenta regresiva para los octavos de final comenzó con una noticia que cayó como un balde de agua fría en la concentración de Suiza. Johan Manzambi, máximo goleador del seleccionado en la Copa del Mundo y una de las revelaciones del torneo, sufrió una lesión durante el entrenamiento del lunes y no podrá estar presente en el trascendental cruce frente a Colombia.

El mediocampista de apenas 20 años sintió una molestia en una de sus rodillas durante la práctica realizada en Vancouver. Tras la sesión, fue sometido a estudios médicos que confirmaron la lesión y determinaron que quedaba automáticamente descartado para el encuentro de este martes. La buena noticia para el cuerpo técnico es que los exámenes descartaron una lesión de gravedad.

La baja representa un duro golpe para las aspiraciones del equipo dirigido por Murat Yakin. Manzambi fue una de las grandes figuras de Suiza en el Mundial, con tres goles convertidos y dos asistencias, números que lo transformaron en una de las piezas más influyentes del seleccionado europeo durante la fase de grupos.

Pero los problemas no terminan ahí. En la conferencia de prensa previa al partido, Yakin admitió que Rubén Vargas y Djibril Sow arrastran molestias físicas que ponen en duda su participación ante los cafeteros. Ambos futbolistas debieron reducir las cargas durante los últimos entrenamientos y serán evaluados hasta último momento.

Como si fuera poco, Suiza ya tiene confirmadas las ausencias de Michel Aebischer y Luca Jaquez, quienes continúan recuperándose de distintas lesiones. El panorama no es el ideal para un equipo que llegaba con la ilusión de dar pelea entre los candidatos y que ahora deberá reinventarse para afrontar uno de los partidos más importantes de su Mundial.

Del otro lado estará una Colombia que sigue creciendo en confianza y que buscará aprovechar cada una de las dificultades de su rival para meterse entre los ocho mejores equipos del planeta. En Vancouver se jugará mucho más que un simple partido: habrá un lugar en cuartos en juego y Suiza deberá afrontarlo sin su principal carta ofensiva.