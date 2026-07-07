El Mundial 2026 define a su último clasificado a los cuartos de final. en Vancouver, Colombia y Suiza se enfrenten desde las 17hs por los octavos de final. El ganador se medirá en la próxima instancia con el vencedor del cruce entre Argentina y Egipto.

La selección colombiana llega en un gran momento tras superar con autoridad la fase de grupos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con un triunfo ante Uzbekistán, luego tuvo una victoria sobre República Democrática del Congo para avanzar de ronda, y empató frente a Portugal. En los octavos de final dio otro paso firme al derrotar 1-0 a Ghana gracias a una sólida actuación colectiva, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su ciclo.

En la conferencia de prensa previa, Néstor Lorenzo destacó la dificultad del compromiso y remarcó la importancia del orden táctico. "Hay que tener mucha disciplina táctica", señaló el entrenador argentino, quien además definió a Suiza como "un buen equipo" y uno de los rivales más exigentes que ha enfrentado Colombia en el torneo. Además se confirmó la baja de Jhon Córdoba para este cotejo.

Del otro lado estará una Suiza que también ha demostrado ser una de las selecciones más consistentes del certamen. Los europeos finalizaron invictos la fase de grupos con triunfos sobre Canadá y Bosnia y Herzegovina, además de un empate ante Qatar. En los octavos de final eliminaron a Argelia al imponerse por 2-0, mostrando nuevamente su fortaleza defensiva y eficacia ofensiva.

Estadio de Vancouver, con capacidad con 54.500 espectadores

El entrenador suizo, Murat Yakin, elogió a la selección cafetera y dejó en claro el respeto que le genera el conjunto sudamericano. "Probablemente será nuestro partido más difícil. Tienen jugadores que pueden marcar la diferencia en todas las posiciones, pero si seguimos nuestro plan de juego también seremos muy peligrosos", afirmó el DT, quien además aseguró que su equipo no se dejará intimidar por la mayoría de hinchas colombianos en las tribunas.

Para este juego, se destaca la baja sensible de Johan Manzambi, una de las grandes figuras del equipo y máximo goleador del seleccionado en el torneo, quien sufrió una lesión de rodilla durante el entrenamiento del lunes

Colombia y Suiza buscarán dar un paso histórico y meterse entre los ocho mejores del Mundial, en un duelo que promete ser uno de los más equilibrados de estos octavos de final. El ganador del cruce se medirá contra el vencedor de Argentina vs Egipto.

Probables formaciones:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Itten, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Datos del partido: