El cumpleaños número 10 de Giovanni Paredes, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante, tuvo una celebración muy especial y con una temática que no podía ser otra: el fútbol. A través de sus redes sociales, los papás compartieron distintas postales del festejo y dejaron ver algunos de los detalles que prepararon para homenajear al pequeño en una fecha importante para toda la familia.

Uno de los primeros en dedicarle unas palabras fue Leandro Paredes, quien publicó una fotografía de su hijo luciendo la indumentaria de Boca Juniors y unos guantes de arquero. La imagen fue tomada en una cancha del predio de entrenamiento de Ezeiza, un escenario muy significativo para el futbolista y que también forma parte del universo deportivo que rodea al niño desde pequeño.

Junto a esa postal, el mediocampista eligió un mensaje breve, pero lleno de cariño, para expresar sus sentimientos en este nuevo aniversario. "Feliz cumple, hijo. Te amo", escribió Paredes, acompañado por un corazón rojo y un emoji de celebración. La dedicatoria rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más tiernas de la jornada.

Asú fue el cumpleaños del hijo de Paredes

Por su parte, Camila Galante también quiso compartir con sus seguidores algunos momentos de la celebración. La empresaria publicó un collage de fotografías en el que se pudo observar a Giovanni disfrutando de su día, sonriente y rodeado de una decoración especialmente preparada para la ocasión. La publicación dejó en evidencia la emoción de la mamá por el crecimiento de su hijo.

La torta fue uno de los elementos que más llamó la atención. El diseño estuvo inspirado en una pelota de fútbol, con detalles blancos y negros, una terminación verde que simulaba el césped de una cancha y el número 10 como protagonista. También aparecieron las letras GIO, una vela amarilla y referencias a Boca Juniors, el club del que es hincha su papá.

La dedicatoria de Camila Galante acompañó las imágenes con una declaración de amor que resumió el significado de la fecha. "Felices 10 años, amor de mi vida. Mamá te ama con toda el alma", expresó la pareja de Leandro Paredes, junto a un corazón y una mención al perfil de su hijo.

Asú fue el cumpleaños del hijo de Paredes

El festejo llegó en un momento particularmente especial para la familia, que durante los últimos días también había compartido la alegría por los logros deportivos del futbolista. Victoria, Giovanni y Lautaro, los tres hijos de la pareja, suelen aparecer en las publicaciones familiares y acompañan a su papá en distintos acontecimientos de su carrera profesional.

Así, entre fotografías, una torta personalizada y mensajes emotivos, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron una década de vida de Giovanni. Una jornada en la que el fútbol, la pasión por Boca y, sobre todo, el amor familiar fueron los grandes protagonistas.