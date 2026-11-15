Con la calma que lo caracteriza, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa después de la goleada de Boca Juniors ante Banfield 3 a 0 en la semifinal de la Copa Argentina.

Una de las preguntas que afrontó el Vasco fue la condición física de Leandro Paredes, el capitán y símbolo del equipo que pidió el cambio para el último cuarto de hora. “Salió bien, sólo cansado”, dijo el DT.

Lo que suponen sus palabras es que el 5 no tendrá inconvenientes para llegar en condiciones a la final de la Copa Sudamericana que será el sábado en la ciudad colombiana de Barranquilla contra Atlético Mineiro.

El campeón del mundo viene afectado en el posterior de la pierna izquierda, terminó elongando dentro del campo de juego y dejó su lugar ante una ovación. “Es muy importante tener jugadores de la jerarquía de Paredes”, reconoció Arruabarrena.

La famosa rotación

Lautaro Blanco fue uno de los ausentes en Mendoza, al respecto el técnico explicó que fue su decisión hacerlo descansar: “A medida que avancemos en nuestros objetivos, la rotación va a ser mayor porque se vienen muchas definiciones”.

Esta semana no será el momento. La delegación viajará el jueves a Colombia con lo mejor disponible, incluso Tomás Aranda y no hay que descartar a Adam Bareiro.

“Necesitamos de todos los jugadores, lo dijimos cuando llegamos y es importante tenerlos a todos bien”, dijo el responsable de llevar a Boca a la obtención de Tabla Anual y de clasificarlo a la final de la Copa Argentina, además de estar en la final de la Sudamericana y en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.