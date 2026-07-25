La incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina volvió a instalarse luego de las declaraciones de Leandro Paredes, quien sorprendió al revelar que el capitán ya había tomado una decisión antes de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Sus palabras alimentaron las dudas sobre la continuidad del rosarino con la camiseta albiceleste.

Tras el triunfo de Boca Juniors frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana, Leandro Paredes fue consultado por el presente del seleccionado nacional y por el impacto que dejó la caída en la definición de la Copa del Mundo. En ese contexto, el volante dejó una frase que no pasó inadvertida y que encendió las especulaciones sobre el futuro de Lionel Messi.

“Duele porque no queríamos que llegara el último partido. Él había tomado una decisión, que era su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, lo que a él lo haga feliz, seguramente a nosotros también, así que ojalá”, expresó Paredes en diálogo con DSports, dejando entrever que el capitán ya había evaluado ponerle fin a su ciclo internacional.

Hasta el momento, Lionel Messi no brindó declaraciones públicas luego de la final disputada en el MetLife Stadium. El delantero se retiró entre lágrimas y únicamente publicó un mensaje en sus redes sociales antes de regresar a Miami y luego viajar a Rosario para descansar junto a su familia. Ese silencio alimentó aún más las versiones sobre una posible despedida.

Mientras tanto, el calendario de la FIFA todavía ofrece dos ventanas internacionales antes de finalizar el año. La primera se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre, mientras que la segunda tendrá lugar en noviembre y podría coincidir con la despedida de Lionel Scaloni, quien también puso en duda su continuidad después de la derrota frente a España.

En la misma entrevista, Leandro Paredes reconoció que el golpe deportivo obligará a varios referentes a analizar su futuro. “Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular. Logramos cosas importantes y va a ser muy difícil mantener este nivel. Hay que pensar, hablar con el entrenador y no tomar decisiones apresuradas. ¿Si yo sigo? No lo sé”, explicó el mediocampista.

Leandro Paredes ilusionó a todos

El recambio también comenzó con la despedida de Nicolás Otamendi, quien decidió cerrar su etapa en la Selección Argentina luego de la final del Mundial y ya se incorporó a River Plate. Además, Emiliano "Dibu" Martínez también dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado, lo que demuestra que varios integrantes del histórico plantel atraviesan un momento de reflexión.

Con varios futbolistas superando los 35 años de cara al Mundial 2030, la renovación aparece como uno de los principales desafíos para la Selección Argentina. Ya sea con Lionel Scaloni o con un nuevo entrenador, el futuro del equipo dependerá de las decisiones que tomen sus referentes, aunque todas las miradas siguen puestas en Lionel Messi, cuya resolución marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste.