La intimidad de la Selección Argentina sigue dejando historias que conquistan a los hinchas. En las últimas horas se conoció cuál fue el regalo que Lionel Messi decidió entregarles a todos sus compañeros tras la participación en el Mundial 2026, un gesto que salió a la luz gracias a un video publicado por Kelci Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi.

La futbolista compartió en sus redes sociales el contenido del obsequio que recibió el zaguero de la Scaloneta durante la concentración. Marcos Senesi, quien se incorporó a la lista definitiva luego de la lesión de Leonardo Balerdi y formó parte del plantel que terminó como subcampeón del mundo, le confió el presente a su novia para que lo resguardara durante el viaje.

En el comienzo del video, Kelci Rose Bowers mostró una bolsa personalizada con el nombre del defensor argentino y explicó el origen del regalo. "Esta es una bolsa personalizada que Marcos recibió en la concentración y tiene su nombre", comentó mientras enseñaba el detalle que llevaba la identificación de Senesi.

Luego, la influencer fue descubriendo cada uno de los elementos que integraban el kit preparado por Lionel Messi para todos los integrantes del plantel. "Un Stanley dorada para que todos tengan mate", expresó en inglés. El presente incluía una botella Stanley dorada, un mate, una bombilla y un vaso, conformando un set completo para compartir una de las tradiciones más representativas del grupo.

Además de mostrar los objetos, Kelci Rose Bowers contó cómo ese regalo terminó en sus manos. Según explicó, fue el propio Marcos Senesi quien le pidió que lo cuidara mientras él continuaba con las actividades del seleccionado. "Marcos me lo dio para que se lo cuidara y se lo llevara de vuelta a Miami", relató en su publicación.

Lionel Messi del segundo puesto al regalo a sus compañeros

La joven también reveló un detalle que llamó la atención de sus seguidores. El defensor le dejó un poco de yerba para que pudiera utilizar el mate durante esos días, permitiéndole conocer de cerca una costumbre muy arraigada entre los futbolistas argentinos y que se convirtió en un símbolo de la convivencia dentro del plantel.

Al cerrar el video, Kelci Rose Bowers aseguró que el obsequio le pareció "un regalo muy lindo", dejando en claro el valor sentimental que tiene el presente más allá de los objetos que lo componen. La publicación rápidamente despertó el interés de los fanáticos de la Selección Argentina, que celebraron un nuevo gesto de Lionel Messi con sus compañeros.