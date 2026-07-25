Leandro Paredes llegó a Bariloche para descansar después de semanas intensas con la Selección y Boca

Después de vivir uno de los períodos más exigentes de su carrera, Leandro Paredes llegó a Bariloche para tomarse unos días de descanso junto a su familia. El mediocampista de la Selección Argentina y de Boca Juniors arribó este viernes por la noche a la ciudad cordillerana, donde permanecería hasta el domingo para disfrutar de la nieve y los paisajes de la Patagonia.

El futbolista llegó cerca de las 20 al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria a bordo de un vuelo privado. Su presencia rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del fútbol que se encuentran en la ciudad, luego de una temporada marcada por grandes desafíos deportivos.

El campeón del mundo generó revuelo entre fanáticos que buscaron saludarlo en la ciudad cordillerana.

Paredes viene de semanas cargadas de emociones. Tras disputar la final del Mundial con la Selección Argentina, el volante regresó a Boca y tuvo un destacado rendimiento en el equipo dirigido por el "Vasco" Arruabarrena, con una asistencia clave para el gol de Miguel Merentiel en el triunfo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

Luego de ese encuentro, el entrenador xeneize decidió darle dos días de descanso al mediocampista para que pudiera recuperar energías antes de volver a la actividad. “El Vasco me obligó a que me tome dos días de descanso”, había contado Paredes tras el partido internacional.

Durante su breve estadía en Bariloche, el campeón y subcampeón del mundo eligió cambiar por unos días la rutina del fútbol por la tranquilidad de la cordillera. Según trascendió, permanecerá en la ciudad acompañado por su familia y regresará el domingo para retomar sus compromisos deportivos.