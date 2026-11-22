Luego de lo que fue la victoria de Boca ante Atlético Mineiro que lo consagró como campeón de la Copa Sudamericana, uno de los protagonistas que enfrentó los micrófonos fue Leandro Paredes, que mostró toda su emoción por conquistar su primer título internacional con el Xeneize, que cortó una sequía de 18 años del club sin ganar en el plano continental.

En medio de los festejos, Paredes aseguró que este objetivo lo acompañó desde su salida del club. “Desde el día que me fui pensaba en esto. Desde el día en que me fui tenía la ilusión de volver, de tratar de devolver con títulos todo el cariño que me había dado la gente y que me da la gente”, sostuvo el capitán de Boca.

Además, ante la pregunta sobre si retransmitió la cultura ganadora de la Selección en este plantel de Boca, el capitán respondió: "Desde chiquito me han inculcado eso, competir y tratar de ganar todo lo posible. Amo ganar y competir, y tuve la suerte de conseguir cosas importantes. Hoy volvimos a conseguir algo así después de mucho tiempo y estamos felices".

El campeón del mundo se hizo tiempo de reconocer al grupo y también expresó su deseo de prolongar este presente: “Agradecer a todo este grupo, da hasta lo que no tiene para darles alegrías. Tengo solo palabras de agradecimiento y ojalá que podamos seguir de esta manera”, expresó el '5', que llegó con lo justo físicamente y dejó la cancha a los 13 minutos de la segunda parte, sufriendo también por el calor de Barranquilla.