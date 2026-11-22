La victoria de Boca Juniors ante Atlético Mineiro por 2 a 0 en la final de la Copa Sudamericana representó para el club argentino el fin a una racha adversa en el campo internacional que ya contaba 18 años.

La última vez que el Xeneize había desatado un festejo continental había sido en el 2008 por la final de la Recopa ante Arsenal, justamente cuando el club de La Ribera alzó su última Copa Libertadores.

Entonces, nadie pudo imaginar una pausa tan extensa, pero de la mano del técnico Rodolfo Arruabarrena y el liderazgo de Leandro Paredes dentro de la cancha, la institución presidida por Juan Román Riquelme está de regreso.

Di Lollo, uno de los jugadores claves de la defensa formado en las inferiores y Santiago Ascacibar, uno de los refuerzos que llegó a Boca para ser campeón.

Durante la espera, Boca perdió las finales de Libertadores en 2012 contra el Corinthians, River Plate en el 2018 y Fluminense en 2023.

Al término de un año que arrancó con la eliminación de la principal competencia, pasó a disputar esta Sudamericana que lo mostró de menor a mayor y en el medio tuvo la salida de Claudio Úbeda del banco de suplentes.

Con esta vuelta olímpica, el Club de la Ribera animará la Recopa en el arranque del año nuevo ante el mejor entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán en Montevideo por la Copa Libertares.

La cantera fructífera

Lautaro Di Lollo, Rodrigo Herrera, Milton Delgado, Paredes, Tomás Aranda, Leonel Flores, todos nombres surgidos de las inferiores.

Todos nombres claves en el arranque de una nueva historia que promete nuevos capítulos y que todavía lo tiene en carrera por el Torneo Clausura 2026 y la Copa Argentina.