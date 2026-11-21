La polémica alrededor de Leandro Paredes y la China Suárez sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el propio futbolista decidió referirse públicamente a las versiones que lo vincularon con la actriz y que también pusieron bajo la lupa su relación con Camila Galante, su pareja desde hace años y madre de sus hijos.

El tema salió durante una conferencia de prensa que el mediocampista brindó en la previa de la final de la Copa Sudamericana, donde Boca Juniors se enfrentará con Atlético Mineiro. Aunque el encuentro tenía como principal objetivo hablar del compromiso deportivo, una pregunta sobre su vida privada terminó robándose buena parte de la atención.

En los últimos días habían circulado versiones sobre un supuesto acercamiento entre el campeón del mundo y Eugenia Suárez. Las especulaciones generaron repercusiones en programas de espectáculos y redes sociales, especialmente por la situación sentimental del jugador. Frente a la consulta, Paredes optó por no alimentar el escándalo y dejó una primera definición: “Me influye muy poco lo que se habla, de verdad. Trato de disfrutar”.

Sin embargo, hubo otra parte de su respuesta que rápidamente se convirtió en el centro de la conversación. “Sabía antes de venir que iba a pasar lo que pasa. Lamentablemente es parte de esto”, reconoció el futbolista, en una frase que dejó en evidencia que esperaba recibir preguntas relacionadas con las versiones que circularon sobre él.

Más allá de la repercusión mediática, Leandro Paredes buscó dejar en claro que su cabeza está puesta en el desafío que tiene por delante con el conjunto xeneize. En ese sentido, transmitió tranquilidad y entusiasmo por la posibilidad de disputar una nueva definición internacional con la camiseta de Boca.

“Llego con mucha ilusión, muchas ganas, mucha tranquilidad y mucha felicidad. Disfrutando de estar en una final internacional y con la ilusión intacta de poder dar una alegría mañana”, expresó durante la misma conferencia, reafirmando cuál es su prioridad en este momento.

Leandro Paredes se cansó y habló sobre la China

Las declaraciones llegaron después de que la China Suárez utilizara sus redes sociales para desmentir cualquier acercamiento con el mediocampista y cuestionar la difusión de esas versiones. Por su parte, Camila Galante también había salido al cruce de los rumores y negó categóricamente una supuesta infidelidad de su marido.

De esta manera, Leandro Paredes eligió responder sin entrar en detalles sobre su intimidad, pero dejó una frase que volvió a instalar el tema en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, el futbolista intenta mantenerse al margen de las especulaciones y concentrarse en una final que puede significar un nuevo título para su carrera.