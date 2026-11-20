Leandro Paredes se lleva todas las miradas en Colombia y Conmebol lo eligió para la conferencia de prensa previa a la gran final por la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Junto al técnico Rodolfo Arruabarrena, el capitán Xeneize respondió una a una las preguntas de los medios internacionales y fue contundente con una calificación: “La final de la Copa Sudamericana es el partido más importante que voy a jugar con la camiseta de Boca”.

No es lo único a lo que aspira el ex PSG y Roma, entre otros, pero desde su regreso en tiene la posibilidad de darle al club de sus amores un título internacional tras 18 años de abstinencia.

“He jugado partidos muy importantes en mi carrera (dos finales del Mundo, entre ellos), pero seguro que este tiene un plus por hacerlo con la camiseta de mi club”, valoró Paredes.

Líder dentro y fuera de la cancha, el número 5 recordó el duro golpe de haber quedado fuera de la Libertadores en el comienzo del año, pero elevó la recuperación colectiva del plantel.

Sobre el final, no evitó la consulta respecto a todo lo que se habló en la previa relacionado a su vida personal aseguró que no le influye en nada y confió que “sabía que iba a pasar esto”.

El DT bajó los decibeles

Fiel a su estilo, Arruabarrena desdramatizó los momentos previos. Hasta tuvo momento de hacer bromas al contestar respecto la charla previa al partido. “Espero poder dar la charla como entrenador y no como hincha, porque si no voy a hacer desastres”, soltó el Vasco.

Y cuando fue consultado respecto al equipo titular confirmó que lo tiene definido, aunque evitó compartirlo. Sólo expresó: “Están todos los chicos bien y llegamos con todo”.