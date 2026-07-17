En medio de la locura mundialista, Boca volvió a escena derrotando con mucha solvencia a Sarmiento de Junín 2 a 0 en el Coloso Marcelo Bielsa por los 16vos de final de la Copa Argentina, en lo que fue un buen debut de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo al frente del Xeneize.

La vuelta del Vasco al banco de Boca fue un paso al frente en el certamen más federal del país sabiendo que se acerca el comienzo del Torneo Clausura y también se le avecinan los 16vos de final de la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentarse ante O’Higgins de Chile.

La noche en cancha de Newell's se abrió con el minuto de silencio en honor a Antonio Rattín, ídolo Xeneize que falleció el pasado 11 de julio, en medio del receso por el Mundial 2026 que tiene a la Argentina esperando por la final ante España el próximo domingo desde las 16.

Intensos primeros minutos en un escenario repleto de hinchas de Boca. El equipo de Arruebarrena tomó el protagonismo ante un rival que esperó y le planteó una noche larga.

La euforia inicial se diluyó, aunque el juvenil Leonel Flores se insinuó como lo más peligroso del ataque para el conjunto de La Ribera, la falta de creación ofensiva le fue dando más argumentos al orden de Sarmiento que sólo visitó el áreal rival con algún centro sin mayor riesgo para un Leandro Brey que no se mostró tan seguro jugando con los pies, pero que nunca se vio comprometido durante el primer tiempo.

El primer grito de la noche cayó a los 5 minutos del complemento, con un gran remate de media distancia de Alan Velasco que tomó la pelota recostado por la izquierda del ataque y con potente remate de derecha sacudió la red del conjunto de Junín. Un gran gol para darle la bienvenida al nuevo entrenador.

En ventaja, la superioridad de Boca se acentuó, incluso desde el ritmo físico. Fue el juvenil Flores el que amplió la cuenta a los 25 con una llegada profunda por la derecha del ataque y al pisar el área grande sacó un potente remate que volvió a superar a Araya en el arco.

Más allá del tiempo que restaba por disputar, a Sarmiento la noche se le hizo larguísima, tanto como el campo de juego ya que el arco de Brey no fue un sector que visitara con frecuencia, más bien todo lo contrario.

El desenlace sólo sirvió para que Boca le de buenos minutos a Kevin Zenón desde del banco y el chileno Carlos Palacios, quien reapareció tras meses de ausencia en una noche que sirve como punto de partida para ambos equipos. El próximo rival para el clasificado a los octavos de final será Vélez, todavía con sede y día a definir.

Síntesis

Boca 2: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento 0: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez; Gabriel Díaz, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Goles: ST 5' Velasco (B), 25 Flores (B).

Cambios: ST 8’ Elian Giménez por Martínez (S) y Manuel García por Díaz (S), 25 Diego Churín por Contrera (S) y Julián Mavilla por Marabel (S), 28’ Carlos Palacios por Velasco (B) y Kevin Zenon por Flores (B), 39’ Williams Alarcón por Ascacibar (B) y Ángel Romero por Aranda (B), 42’ Pablo Magnin por Zabala (S).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s, Rosario).

Árbitro: Nazareno Arasa.

La previa

Entre las principales novedades en el Xeneize, la apuesta de Arruabarrena en ofensiva será por Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel, en tanto que Leandro Brey vuelve al arco y Leandro Lozano será el único refuerzo en cancha a la espera de que firmen sus contratos y se sumen al plantel los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

10 años después, Arruabarrena hará el estreno oficial de su segundo ciclo en Boca.

Del lado de Sarmiento, el equipo de Facundo Sava quiere comenzar el segundo semestre del año dando el golpe en la copa nacional. El equipo de Junín ocupa el puesto 28 en la tabla de promedios y aparece 21º en la clasificación acumulada luego de una primera mitad del año donde no pudo meterse a la fase final del Torneo Apertura. Con las incorporaciones de Iván Arboleda, el único refuerzo que jugaría esta noche, más Julián Mavilla, Elián Giménez y Benjamín Borasi, el Verde pretende inicial con victoria la segunda parte de un 2026 que lo tendrá peleando por la permanencia.