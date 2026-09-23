Los Juegos Suramericanos en Rosario entran en sus últimos días de competencia. La competencia continental arrojó números y funcionamiento positivo, no solo para el gobierno local, sino también para el Comité Olímpico Argentino, quienes destacaron la calidad de escenarios deportivos que quedan para las generaciones venideras. “Los atletas, en todas las disciplinas, están rindiendo muy bien y eso nos pone muy contentos” dijo Mario Moccia, presidente del COA.

Rosario vive una gran fiesta deportiva durante 14 días. Hasta el 26 del corriente mes, los países de Sudamérica viven los juegos nucleados en el Odesur, en su edición 13, con más de 4mil deportistas, en 43 deportes y 60 disciplinas. La ciudad de la provincia de Santa Fe se fue preparando para el gran momento, y todo los resultados terminan siendo positivos en lo extra deportivo: masiva concurrencia, y escenarios deportivos acordes.

Sobre el primer balance, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino remarcó como “Un balance muy bueno, excelente desde todos lados. Desde el público hemos tenido todos los récords de asistencia. Es increíble ver todos los escenarios completos.” Sostuvo, agregando demás que “Desde el legado es fantástico. Podemos ver la calidad de los escenarios deportivos, las instalaciones, el equipamiento; todo lo que se ve es muy bueno. Además, el recurso humano que trabaja se capacita y se proyecta para el futuro. Se ve muy bien”.

"Son los juegos más grande de la historia" dijo Moccia a Grito Sagrado

Por otro lado, también reconoció el trabajo de los deportistas argentinos; “Desde el mérito deportivo, excelente, porque los resultados son muy buenos. Los atletas, en todas las disciplinas, están rindiendo muy bien y eso nos pone muy contentos”. Dijo en diálogo con Grito Sagrado.

Desde la organización resaltan que esta edición fue la de mato concurrencia, “los más grandes de la historia” , y ante eso, se mostraron satisfechos, y agradecidos.

Con esto, la ciudad de Rosario queda con una gran infraestructura deportiva, convirtiéndose en uno de los principales centros deportivos a nivel nacional, y con una base muy sólida para realizar los juegos panamericanos juniors que serán el año próximo.

Además, Moccia resaltó que en los próximos meses comenzarán con el plan “Crear Federal”, apunta a tener un centro de desarrollo en cada provincia para trabajar el deporte olímpico con detección de talento y datos.

Los Juegos Suramericanos entran en su etapa de definición, el medallero es liderado sólidamente por Brasil con 208 medallas (85 de oro) Argentina está segunda con 185 y 48 de oro, seguid de cerca por Colombia con 45 doradas, y un total de 126.

Nota completa de Grito Sagrado: