En un culebrón que sigue entregando capítulos, Atlético Madrid sacó un duro comunicado sobre la situación de Julián Álvarez, en respuesta a las declaraciones de Joan Laporta, el presidente del Barcelona, reiterando el interés del club culé en el atacante de la Selección Argentina. Dentro de las afirmaciones más importantes, el Colchonero fue tajante en la intención de no venderlo a un rival directo y sostuvo: "La única víctima del caso Julián somos nosotros".

La jornada arrancó con otro capítulo distinto: Álvarez no se presentó al entrenamiento matutino del club en Majadahonda alegando una “indisposición”, según comunicó el Atlético. Una vez que se conoció la ausencia del jugador argentino, apareció el explosivo comunicado desde las oficinas. "El jugador está siendo victimizado, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros. Nos han perjudicado económicamente y socialmente. Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Hay un 0% de probabilidades de venderlo al Barça. Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético", aseguró el Colchonero por intermedio de su CEO, Miguel Ángel Gil Marín.

Qué dijo Laporta

El presidente del Barcelona volvió a tocar el tema de Julián Álvarez en el día de ayer, y expresó que el club catalán está "muy interesado". Recordemos que el Barça se estiró hasta los 100 millones de euros por el futbolista, pero Atlético Madrid jamás contestó las múltiples veces que el elenco blaugrana le acercó propuestas.

De hecho, tanto Gil Marín como el propio Atleti desde sus cuentas de redes sociales hablaron públicamente de que no hay manera de que acepten vender al argentino. Esta vez, en forma de un comunicado institucional, el conjunto madrileño vuelve a dejar firme su postura de que Álvarez no será de ninguna manera vendido al Barcelona. Con el Arsenal a la espera de un sí que no llega de la Araña, los últimos días de mercado del delantero cordobés seguirán sumidos en la incertidumbre.