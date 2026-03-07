Este fin de semana se lleva a cabo en Villa Pehuenia la 15° edición del Seven de Hockey Mayores, un torneo organizado por el Club Deportivo, Cultural y Social Villa Pehuenia y que tiene como madrina a la ex Leona y medallista olímpica, la marplatense Inés Arrondo.

El certamen tuvo su primera edición en 2012 y comenzó como un sueño local hasta transformarse un acontecimiento internacional que pone a la localidad y a la Provincia en el mapa del deporte sudamericano.

La calidad del hospedaje, la excelencia gastronómica que posiciona al destino como la Capital de la Gastronomía Neuquina y la hospitalidad que caracteriza a su gente hace que año tras año crezca el interés por asistir a este Seven de Hockey.

El acontecimiento deportivo se desarrolla a partir del trabajo voluntario de socios y socias del Club Deportivo, Cultural y Social Villa Pehuenia, la comunidad y el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Pehuenia – Moquehue, el Gobierno de la Provincia del Neuquén e instituciones locales. Fue declarado de “Interés deportivo y social” por el Concejo Deliberante de Villa Pehuenia - Moquehue a través de la Declaración N° 119/2021, y de “Interés del Poder Legislativo de la Provincia del Neuquén” mediante Declaración N° 3459/23.

