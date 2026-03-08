¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Mejoras en infraestructura deportiva

Avanzan obras de iluminación y mejoras en la cancha de hockey del Bosque Comunal de Zapala

La municipalidad local y la CEEZ realizan trabajos conjuntos para optimizar el predio. Se reemplazan columnas de iluminación, se instalan luminarias LED y se ejecutan mejoras en el cerco perimetral y las tribunas.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 08:00
La cancha de hockey del Bosque Comunal de Zapala es escenario de una serie de trabajos destinados a mejorar su infraestructura y garantizar mejores condiciones para la práctica deportiva. Las tareas se llevan adelante a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ), con el objetivo de seguir fortaleciendo este espacio que es utilizado por numerosos deportistas de la localidad.

Entre las intervenciones se destaca la modificación de las columnas de iluminación y la colocación de nuevas luminarias LED, lo que permitirá optimizar la visibilidad y mejorar las condiciones para entrenamientos y competencias en horario nocturno.

Además, el plan de obras contempla la reparación del cerco perimetral de la cancha y mejoras en las tribunas, con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad tanto a quienes practican hockey como al público que asiste a los encuentros.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un proceso de puesta en valor de los espacios deportivos de la ciudad, buscando promover la actividad física y acompañar el crecimiento del deporte local.

 

 

