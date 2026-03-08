Mejoras en la cancha de hockey del Bosque Comunal de Zapala

La cancha de hockey del Bosque Comunal de Zapala es escenario de una serie de trabajos destinados a mejorar su infraestructura y garantizar mejores condiciones para la práctica deportiva. Las tareas se llevan adelante a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ), con el objetivo de seguir fortaleciendo este espacio que es utilizado por numerosos deportistas de la localidad.

Entre las intervenciones se destaca la modificación de las columnas de iluminación y la colocación de nuevas luminarias LED, lo que permitirá optimizar la visibilidad y mejorar las condiciones para entrenamientos y competencias en horario nocturno.

Además, el plan de obras contempla la reparación del cerco perimetral de la cancha y mejoras en las tribunas, con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad tanto a quienes practican hockey como al público que asiste a los encuentros.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un proceso de puesta en valor de los espacios deportivos de la ciudad, buscando promover la actividad física y acompañar el crecimiento del deporte local.