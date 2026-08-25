Copa Davis: Argentina confirmó los cinco jugadores que vendrán a Neuquén para enfrentar a Turquía

Ya se palpita el gran duelo de Copa Davis en el Ruca Che, donde la selección Argentina de Tenis, capitaneada por Javier Frana, recibirá a Turquí por el Grupo Mundial 1 el 19 y 20 de Septiembre, sobre superficie rápida.
Los tenistas elegidos para buscar el boleto de regreso a los Qualifiers 2027 serán Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. “Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia como ya lo vienen haciendo con este equipo argentino de tenis de Copa Davis” expresó el capitán Frana.
El equipo estará liderado en singles por Francisco Cerúndolo (25°), quien acumula 11 participaciones coperas. El mayor de los hermanos Cerúndolo atraviesa un gran año tras haber conquistado el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s sobre césped.
Acompañaran a Cerúndolo, Thiago Tirante (42°) quien viene de lograr victorias de jerarquía ante Novak Djokovic y Taylor Fritz en las giras de Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente, y de conseguir el ascenso más significativo para el tenis argentino en 2026: inició la temporada fuera del top 100 (106°) y hoy es el N°42 del mundo.
Por su parte Mariano Navone (48°) vuelve al equipo tras haber logrado su primer título profesional en Bucarest y victorias de relevancia en canchas duras frente a rivales Top. Su única participación hasta el momento con la camiseta de la Selección había sido en la primera ronda de los Qualifiers 2025, frente a Noruega, donde disputó dos singles y consiguió el punto decisivo para la clasificación a la siguiente ronda.
El dobles estará respaldado por especialistas de amplia trayectoria. Guido Andreozzi (15° en la especialidad) sumará su segunda citación tras haber ganado este año el Masters 1000 de Indian Wells y alcanzado la final en Madrid. Completa la nómina Andrés Molteni (61°), con un recorrido consolidado de 10 series disputadas vistiendo los colores nacionales.
La basa significativa para esta serie será la de Horacio Zeballos, 3° del mundo en dobles, quien por asuntos personales y un proceso migratorio, no podrá estar en esta serie.
Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia. EL seleccionado argentino buscará alcanzar su victoria N° 100 en la historia de la Copa Davis (con un récord actual de 99 triunfos y 75 derrotas), justo en la temporada en que se conmemora el 10° aniversario de la histórica coronación de 2016 en Zagreb.
Para esta ocasión, el Ruca Che lucirá con capacidad para casi 3 mil espectadores, y con entradas agotadas en pocos minutos de haber salido a la venta. La acción comenzará el sábado 19 con los dos encuentros de singles a partir de las 12:00, y concluirá el domingo 20 desde las 11:00 con el punto de dobles y los dos singles restantes (el último, en caso de ser necesario).