Copa Davis: Argentina confirmó los cinco jugadores que vendrán a Neuquén para enfrentar a Turquía

Ya se palpita el gran duelo de Copa Davis en el Ruca Che, donde la selección Argentina de Tenis, capitaneada por Javier Frana, recibirá a Turquí por el Grupo Mundial 1 el 19 y 20 de Septiembre, sobre superficie rápida.

Los tenistas elegidos para buscar el boleto de regreso a los Qualifiers 2027 serán Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. “Tenemos muchas ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia como ya lo vienen haciendo con este equipo argentino de tenis de Copa Davis” expresó el capitán Frana.

El equipo estará liderado en singles por Francisco Cerúndolo (25°), quien acumula 11 participaciones coperas. El mayor de los hermanos Cerúndolo atraviesa un gran año tras haber conquistado el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s sobre césped.

Acompañaran a Cerúndolo, Thiago Tirante (42°) quien viene de lograr victorias de jerarquía ante Novak Djokovic y Taylor Fritz en las giras de Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente, y de conseguir el ascenso más significativo para el tenis argentino en 2026: inició la temporada fuera del top 100 (106°) y hoy es el N°42 del mundo.

Por su parte Mariano Navone (48°) vuelve al equipo tras haber logrado su primer título profesional en Bucarest y victorias de relevancia en canchas duras frente a rivales Top. Su única participación hasta el momento con la camiseta de la Selección había sido en la primera ronda de los Qualifiers 2025, frente a Noruega, donde disputó dos singles y consiguió el punto decisivo para la clasificación a la siguiente ronda.

El dobles estará respaldado por especialistas de amplia trayectoria. Guido Andreozzi (15° en la especialidad) sumará su segunda citación tras haber ganado este año el Masters 1000 de Indian Wells y alcanzado la final en Madrid. Completa la nómina Andrés Molteni (61°), con un recorrido consolidado de 10 series disputadas vistiendo los colores nacionales.

La basa significativa para esta serie será la de Horacio Zeballos, 3° del mundo en dobles, quien por asuntos personales y un proceso migratorio, no podrá estar en esta serie.

Francisco Cerúndolo será la raqueta 1 para Argentina en el Ruca Che

Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia. EL seleccionado argentino buscará alcanzar su victoria N° 100 en la historia de la Copa Davis (con un récord actual de 99 triunfos y 75 derrotas), justo en la temporada en que se conmemora el 10° aniversario de la histórica coronación de 2016 en Zagreb.

Para esta ocasión, el Ruca Che lucirá con capacidad para casi 3 mil espectadores, y con entradas agotadas en pocos minutos de haber salido a la venta. La acción comenzará el sábado 19 con los dos encuentros de singles a partir de las 12:00, y concluirá el domingo 20 desde las 11:00 con el punto de dobles y los dos singles restantes (el último, en caso de ser necesario).