Argentina se coronó tricampeona del mundo. En Países Bajos superó por 3-1 en los penales al seleccionado local, y candidato a retener el título, cortando la sequía de16 años sin poder alzar el máximo trofeo. Las leonas se meten entre los equipos más ganadores del último siglo.

En los últimos años, el seleccionado femenino consiguió 30 títulos, donde está los dos campeonatos del mundo 2002 y 2010, y cuatro subcampeonatos; más seis medallas olímpicas: tres de plata: Sydney 2000, Londres 2012 y Tokyo 2020, y tres de bronce (Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024).

A la gran lista se le suman siete Champions Trophy: 2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2016. Una Liga Mundial (2014-15) una Pro league (2021-22), más coronas continentales donde se destacan ocho Juegos panamericanos (1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2019 y 2023) y siete Copas Panamericanas (2001, 2004, 2009, 2013, 2017, 2022 y 2025).

En los últimos 30 años, Las leonas mantuvieron su legado con el paso de las diferentes generaciones, el retiro de la mejor jugadora de todos los tiempos: Luciana Aymar, pero con la vigencia de seguir formando jugadoras de elite.

Con el título mundial, Las leonas se convirtieron en el segundo seleccionado más ganador de mundiales, por detrás de Países Bajos, que suman 9 títulos (1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022), y por delante de Alemania (1976 y 1981) y Australia: (1994 y 1998)

De los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Además de las 7 finales disputadas, se colgaron la medalla de bronce en Madrid 2006 y La Haya 2014.