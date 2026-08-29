El Biguá se quedó con la Liga Regional de Básquet Femenina. En el Viejo Ramírez, superó 78-60 a Pacífico y cerró la serie 2-0. Las verdes jugarán por segundo año consecutivo la Liga Nacional Femenino, donde acompañará a Independiente.

El elenco capitalino no dejó dudas en los playoffs, dejó a Español en el camino en una tractiva serie, y ante las decanas mostró toda su jerarquía en los dos cotejos.

Los parciales en cancha de Pacífico fueron de 15-14, 14-30, 20-16 y11-18, con un tercer cuarto atractivo, donde las dirigidas por Nadia Fretes se habían puesto en partido, pero con apariciones de Jourdehuil, Fernández y Arévalo, las verdes pusieron el juego por encima de los 10 puntos, y controlaron el trámite.

Jourdehuil, determinante en el equipo Bicampeón- foto Pablo Chagumil

Agustina Jourdehuil fue la gran figura del equipo verde, convirtió 18 en la final 2, mismo número que Valeria Fernández, Julieta Tell y amaro Arévalo aportaron 15. Candela Saavedra y Melina Niz con16 las destacadas en las locales, que cerraron un gran torneo.

Con la corona, Biguá logró el bicampeonato y volverá a la Liga Nacional para su segunda temporada, donde ya estaba Independiente.

Si bien no hay confirmaciones oficiales, pero se especula que los dos elencos neuquinos compartirán zona con Peñarol y Quilmes de Mar del Plata, 9 de julio de Bahía Blanca, Boca, y Vélez.