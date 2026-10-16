La aparición de Leonel Flores en una actividad solidaria generó una ola de reacciones entre los vecinos de Monte Chingolo, en el partido bonaerense de Lanús. El joven delantero de Boca Juniors se acercó a una olla popular, compartió tiempo con la gente y colaboró con una iniciativa destinada a brindarles un plato de comida caliente a quienes más lo necesitan.

El encuentro tuvo lugar el miércoles por la noche en el club de futsal Santa María, donde se organizó la jornada comunitaria. La propuesta estuvo impulsada por Leo Silva, amigo del futbolista e influencer, quien convocó a personas de la zona para llevar adelante la acción solidaria. La presencia del jugador xeneize no pasó inadvertida y rápidamente despertó el entusiasmo de los presentes.

Flores llegó acompañado por su pareja, Cami Espinosa, y se integró a las tareas junto con quienes estaban a cargo de la organización. Lejos de limitarse a una visita breve, el futbolista permaneció durante varias horas y compartió distintos momentos con los vecinos, que aprovecharon la oportunidad para acercarse y conversar con él.

Entre las escenas que se vivieron durante la jornada hubo pedidos de fotografías, autógrafos y saludos. También se dieron charlas distendidas y momentos compartidos alrededor de unos mates. La presencia del delantero convirtió una actividad barrial en una experiencia especial para los fanáticos que pudieron encontrarse cara a cara con una de las jóvenes promesas del club de La Ribera.

Las imágenes y publicaciones sobre la visita comenzaron a circular después de que el futbolista se retirara del lugar. La decisión buscó evitar una convocatoria multitudinaria que pudiera complicar el desarrollo de la iniciativa. De esa manera, los organizadores lograron preservar la tranquilidad del encuentro y mantener el foco en el objetivo principal: ayudar a las familias de Monte Chingolo.

La actitud de Leonel Flores también llamó la atención por el momento deportivo que atraviesa. El atacante de 19 años forma parte del proyecto futbolístico de Boca Juniors y es considerado uno de los talentos con proyección dentro de la institución. Su participación en este tipo de actividades mostró una faceta diferente, vinculada con el compromiso social y el contacto directo con la comunidad.

Leonel Flores volvió al barrio

Uno de los referentes que destacó sus condiciones fue Leandro Paredes, quien se refirió al juvenil con elogios: “Hay un chico en la reserva que se llama Leo Flores, que también es muy bueno”. Sus palabras alimentaron las expectativas alrededor del delantero, que busca consolidarse en el fútbol profesional y ganarse un lugar cada vez más importante en el equipo.

Nacido el 6 de febrero de 2007 en Beccar, Flores llegó a las inferiores de Boca en 2014, cuando tenía apenas siete años. Desde entonces, avanzó por las distintas categorías formativas hasta firmar su contrato profesional y alcanzar la Primera División. Mientras continúa su crecimiento deportivo, su participación en la olla popular de Monte Chingolo dejó una imagen que trascendió la cancha y tuvo como protagonistas a quienes se acercaron para colaborar con los vecinos.